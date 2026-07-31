Flávio Bolsonaro avança em acordo com Tereza Cristina para vice

Assessoria da parlamentar confirmou o encontro dela com Flávio, mas disse que "nada está decidido" - (crédito: Andressa Anholete/Agência Senado )

Depois de semanas de negociações entre dirigentes do PL e do PP, Flávio Bolsonaro sinaliza uma vice. Uma fonte do Progressistas ouvida pelo Correio, sob condição de anonimato, afirmou que a senadora Tereza Cristina (PP-MS) aceitou o convite para integrar a chapa do senador à Presidência da República. Segundo esse interlocutor, durante as conversas, a ex-ministra da Agricultura condicionou sua entrada na disputa ao fortalecimento da participação feminina em um eventual governo do parlamentar.

Tereza Cristina era considerada, desde o início das articulações, o principal nome para ocupar a vice. Ela reúne forte prestígio junto ao agronegócio, mantém bom trânsito entre lideranças do Centrão e é vista por aliados do PL como uma figura capaz de ampliar o diálogo da candidatura para além do eleitorado bolsonarista. Além do peso político, a eventual indicação também seria interpretada como um gesto em direção ao eleitorado feminino, segmento que a campanha busca conquistar.

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Até poucas semanas atrás, contudo, a própria senadora havia descartado a possibilidade. Em declarações públicas, afirmou que sua prioridade era disputar a reeleição ao Senado e trabalhar para, posteriormente, disputar a Presidência da Casa. Nos bastidores, entretanto, as negociações nunca foram interrompidas. Integrantes do PL passaram a insistir na composição da chapa, avaliando que uma aliança com o PP fortaleceria o projeto presidencial de Flávio e ampliaria sua base de sustentação política durante a campanha.

Tereza se reuniu com Flávio nessa quinta-feira, e, logo depois, o gabinete da senadora divulgou uma nota informando que a Vice-Presidência foi discutida pela primeira vez. Ressaltou, porém, que nenhuma definição foi tomada. "Falou-se, pela primeira vez, sobre a Vice-Presidência, mas nada foi decidido — até porque qualquer composição de chapa depende de avaliações políticas e pessoais, além de consultas e acertos partidários", diz o comunicado.

Troca de comando

A campanha de Flávio anunciou mudança no comando da comunicação. O publicitário Duda Lima, responsável pela propaganda eleitoral de Jair Bolsonaro na disputa presidencial de 2022, foi escolhido para o posto.

A substituição foi oficializada por meio de nota assinada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN), coordenador-geral da campanha. No comunicado, a equipe agradece o trabalho desenvolvido pelos publicitários Alexandre Oltramari e Eduardo Fischer, que atuaram na primeira fase da pré-campanha.

Segundo a coordenação, ambos tiveram papel relevante na construção da estratégia inicial da candidatura. "Suas contribuições foram importantíssimas e valiosas nessa etapa e marcaram um momento estratégico desta caminhada", afirma a nota. O texto também deseja que os dois profissionais "continuem colaborando para o aperfeiçoamento de nossa democracia, com toda a sua competência e profissionalismo".

Na sequência, Rogério Marinho informou que Duda Lima foi convidado para assumir o comando da área de comunicação. A chegada dele reforça a aposta do núcleo político de Flávio com um dos nomes mais experientes do marketing eleitoral ligado ao campo da direita.

Publicitário de confiança do presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, Duda Lima ganhou projeção nacional ao coordenar a propaganda de Jair Bolsonaro na eleição de 2022, quando ficou responsável pela produção do conteúdo veiculado no horário eleitoral gratuito de rádio e televisão.



