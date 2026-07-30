Flávio Bolsonaro ironiza convite de Lula a Moraes para 'tomar um café'

Pronunciamento do presidenciável do PL ocorreu em live realizada na noite desta quinta-feira (30/7) - (crédito: Raul Spinassé)

O presidenciável do PL, Flávio Bolsonaro, ironizou nesta quinta-feira (30/7), o vazamento de um áudio em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) convida o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para tomar um café.

A crítica ao petista foi realizada durante uma live de Flávio, em seu canal no Youtube. Na transmisssão, o candidato do PL aparecia tomando um café. "Meu cafezinho é com vocês enquanto tem outras autoridades tão marcando de tomar um cafezinho sabe se lá para quê e aí vem o pacote de maldades e ameaças desses cafezinhos", disse, em alusão à situação entre Lula e Moraes.

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O convite do presidente para o ministro do STF ocorreu ontem (29/7), em cerimônia no Palácio do Planalto, após Lula sancionar projetos de combate à violência contra a mulher. Na ocasião, Moraes cumprimenta o líder petista, que o convida para "tomar um café".

As imagens ainda mostram o ministro apontando para o lado e o presidente fazendo sinal de “sim”, o que passou a impressão de que o momento para o “café” ocorreria na saída do evento. Confira as imagens:

Nordeste

Na mesma live, Flávio disse que o aumento da dívida pública do atual governo prejudicaria investimentos em obras públicas nos estados do Nordeste. "Lula está caminhando para entregar o maior endividamento da nossa vida", apontou.

Ao comentar sobre o endividamento do Estado, o candidato repercutiu um relatório divulgado ontem (29/7) pela Secretaria do Tesouro Nacional, o endividamento do país atingiu R$ 9,268 trilhões no mês de junho. O mesmo documento também mostrou um avanço de R$ 235,7 bilhões só nos últimos 30 dias, o que significa crescimento de R$ 7,9 bilhões no montante da dívida por dia.