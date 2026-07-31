PF expõe relação de Jaques Wagner com Master; Jaques diz que provará inocência

Petista teria recebido imóvel no valor de R$ 2,5 milhões para beneficiar o Banco Master por meio do mandato parlamentar - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A Polícia Federal identificou 74 ligações telefônicas entre o senador Jaques Wagner (PT) e o empresário Augusto Lima, ex-sócio do Banco Master. Os registros estão descritos no relatório que embasou a operação policial Compliance Zero. O documento foi tornado público pelo ministro André Mendonça, relator do caso no Supremo Tribunal Federal (STF).

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De acordo com a PF, Jaques e Augusto Lima conversaram ao todo por cinco horas e trinta minutos. Os investigadores afirmam que ambos tinha "nítida preferência" por ligações telefônicas, em vez da troca de mensagens por aplicativo. Este tipo de comunicação facilita o acesso às informações trocadas pelos investigados.

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Em entrevista à Rádio Baiana FM, nesta sexta-feira (31/7), Jaques Wagner afirmou que tem “certeza de que vai provar sua inocência” e que neste momento está "focado nas eleições".

O relatório enviado ao Supremo mostra que Mendonça autorizou o monitoramento do celular de Wagner após suspeitas de vazamentos de informações relacionadas ao caso. O senador teria recebido imóvel no valor de R$ 2,5 milhões para beneficiar o Master por meio do mandato parlamentar. O esquema seria semelhante ao pagamento de suposta propina a Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília (BRB).