Neutralidade do PP frustra plano de Flávio Bolsonaro ao Planalto

Apesar da posição do PP, Flávio disse acreditar que as negociações ainda não estão encerradas - (crédito: Raul Spinassé)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, minimizou a decisão do Progressistas (PP) de permanecer neutro na disputa eleitoral e evitou tratar como encerradas as negociações envolvendo a senadora Tereza Cristina (PP-MS), apontada por ele como nome para compor sua chapa.

Em declaração nesta sexta-feira (31/7), Flávio afirmou que recebeu com satisfação a resposta inicial da ex-ministra da Agricultura ao convite para ser candidata a vice-presidente, mas reconheceu que a definição depende das deliberações internas do PP.

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"Fiquei muito honrado quando ela aceitou o convite para caminhar conosco na qualidade de candidata a vice-presidente e, por questões internas do Progressistas, vimos essa nota dizendo sobre a neutralidade do partido", afirmou.

A fala ocorre um dia após o Progressistas anunciar, por decisão da maioria de seus diretórios estaduais, que permanecerá neutro no processo eleitoral e que não convocará convenção nacional para formalizar apoio a qualquer candidatura.

A posição inviabiliza, neste momento, uma indicação oficial de Tereza Cristina para integrar a chapa de Flávio Bolsonaro, apesar de a senadora já ter manifestado concordância com o convite feito pelo parlamentar.

Frustração

Nos bastidores, a decisão do PP é interpretada como um revés para a estratégia do PL de ampliar sua aliança com partidos do Centrão e também acaba retirando da legenda a possibilidade de oficializar Tereza Cristina como candidata a vice-presidente pela sigla. Como o Correio antecipou, a tendência da senadora era aceitar o convite de Flávio, movimento confirmado posteriormente pelo próprio pré-candidato.

Apesar da posição adotada pelo Progressistas, Flávio sinalizou que ainda aposta em uma mudança de cenário até a convenção do PL e afirmou que as negociações políticas permanecem abertas."Até o dia 5 tudo pode acontecer. Independentemente de qualquer coisa, quero deixar o meu agradecimento também ao Progressistas. As conversas continuam em vários estados do Brasil", disse.

A declaração indica que o PL não considera encerradas as tratativas com dirigentes do PP e mantém abertas as possibilidades de composição até a definição oficial da chapa presidencial. A expectativa é que a convenção da próxima terça-feira (5) anuncie o desfecho das negociações em torno da vice-presidência.