Tarcísio inicia campanha à reeleição com discurso de continuidade

Quase quatro anos após assumir o governo paulista, Tarcísio busca um novo mandato. - (crédito: Pablo Jacob/Governo do Estado de SP)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), chegou neste sábado (1º/8) ao Ginásio do Ibirapuera, na capital paulista, para a convenção que oficializa sua candidatura à reeleição. Ao desembarcar no evento, o chefe do Executivo estadual afirmou que o início da campanha representa uma oportunidade de prestar contas da gestão, agradecer à população pelo apoio recebido e apresentar os planos para um novo mandato.

Em rápida declaração, Tarcísio destacou que a campanha será pautada pela continuidade das ações desenvolvidas nos últimos quatro anos. Segundo ele, o objetivo é mostrar os resultados alcançados pela administração estadual e projetar um futuro marcado por "mais realizações, esperança e prosperidade". O governador também afirmou que a militância e os aliados chegam motivados para o início da disputa eleitoral.

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A convenção reúne dirigentes e lideranças dos 12 partidos que integram a coligação em torno da candidatura de Tarcísio. Além do Republicanos, fazem parte da aliança MDB, PL, PSD, PP, União Brasil, Podemos, PSDB, Cidadania, Novo, Avante e PRD. O encontro também oficializa o atual vice-governador, Felício Ramuth (MDB), como candidato à reeleição na mesma chapa.

O evento conta ainda com a presença do senador Flávio Bolsonaro (PL), aliado de Tarcísio e um dos principais nomes do campo conservador na disputa presidencial. Também foram confirmadas as candidaturas ao Senado do deputado estadual André do Prado (PL) e do deputado federal Guilherme Derrite (PP), ex-secretário de Segurança Pública de São Paulo, consolidando a composição da chapa majoritária.

A convenção marca o início oficial da campanha de Tarcísio à reeleição e busca reforçar sua posição como principal liderança política do grupo em São Paulo. Ao encerrar sua fala na chegada ao evento, o governador afirmou que a coligação inicia "uma grande caminhada rumo à vitória", em referência ao processo eleitoral que se estenderá pelos próximos meses.