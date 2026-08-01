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ELEIÇÕES 2026

Renan Santos ataca Lula e Flávio e promete 'matar quem roubar'

Renan Santos disputa a eleição em chapa com Aroldo Medina. Tenente-coronel da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Medina foi o primeiro a discursar

Durante o evento, Renan chamou Flávio Bolsonaro de
Durante o evento, Renan chamou Flávio Bolsonaro de "farsante, fraco e corrompido" e também utilizou o termo pejorativo "mongoloide" para se referir ao senador. Já Lula foi chamado de "cachaceiro senil" - (crédito: YouTube/Reprodução)

Renan Santos (Missão) lançou neste sábado (1º/6) a candidatura à Presidência com um discurso marcado por ataques aos adversários, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL), e também ao senador Sérgio Moro (PL). O presidenciável também apresentou propostas para as áreas de segurança pública e economia e pediu "perdão pelos insultos proferidos na campanha", ao mesmo tempo em que rejeitou os rótulos de "antipetista" e de "terceira via".

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Durante o evento, Renan chamou Flávio Bolsonaro de "farsante, fraco e corrompido" e também utilizou o termo pejorativo "mongoloide" para se referir ao senador. Já Lula foi chamado de "cachaceiro senil". Em outro momento, o candidato classificou Sérgio Moro como "vassalo" e afirmou que o ex-ministro da Justiça "aceitou ser um escravo daqueles que destruíram sua maior obra, que foi a Lava Jato". O presidenciável ainda criticou governadores, dizendo que muitos "nunca tiveram postura de líder".

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Na área da segurança pública, Renan prometeu reduzir o número de homicídios para menos de 10 mil por ano e afirmou que pretende "matar quem roubar". A pena de morte, no entanto, é proibida pela Constituição, determinação que integra as chamadas cláusulas pétreas, que não podem ser alteradas por emenda constitucional. No campo econômico, o candidato defendeu a realização de um ajuste fiscal e medidas para proteger a venda de terras raras, consideradas estratégicas para a indústria e a transição energética.

Renan Santos disputa a eleição em chapa com Aroldo Medina. Tenente-coronel da reserva da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, Medina foi o primeiro a discursar. Em sua fala, comparou Lula e Flávio Bolsonaro a "vassouras velhas", afirmando que ambos "não funcionam bem". Disse ainda que, se eleito, Renan vai "limpar o Brasil". Ao fim da cerimônia, presenteou o companheiro de chapa com um espartilho de Tiradentes.

Segundo a última pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada na quarta-feira (29), Renan Santos aparece em terceiro lugar na corrida presidencial, com 7,8% das intenções de voto. Lula lidera com 49,2%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 42,9%.

O lançamento da campanha também foi marcado pela comercialização de ingressos, com valores de até R$ 7 mil, além da venda de souvenirs. O partido anunciou ainda uma edição de "luxo" do Livro Amarelo, obra que reúne os princípios do Missão e serviu de base para o programa de governo do candidato. A versão mais cara, incluída em um kit destinado a patronos, foi vendida por R$ 7 mil.

*Com informações da Agência Estado

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Raphaela Peixoto

Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, começou a carreira no Correio Braziliense na cobertura on-line de formação profissional e educação. Atualmente, cobre concursos e o funcionalismo da capital

Por Raphaela Peixoto
postado em 01/08/2026 22:23
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