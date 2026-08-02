Novo aciona TSE contra Lula por suposta propaganda eleitoral antecipada

O partido Novo acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na noite de ontem (01/08) contra o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva por propaganda eleitoral indevida. Durante a convenção em Salvador, na Bahia, Lula pediu voto explicitamente antes do período eleitoral, que começa no dia 16 de agosto. A ação também alcança o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, os ex-governadores Jaques Wagner e Rui Costa, ambos do PT.

"Depois que vocês votarem em deputado estadual e deputada estadual, votar em deputado federal e deputada federal, votar em senador da República e votar no Jerônimo, se sobrar um pouquinho de voto, vote em mim, que eu agradeço a todos vocês a lembrança", disse Lula em discurso.

Em outro momento, ele voltou a pedir voto. “Quando vocês estiverem brigando e pedindo voto para vocês, depois de falar de Jerônimo, de Rui e de Wagner, lembrem-se que tem o Lulinha lá em São Paulo esperando o voto de vocês.” Mais adiante, reforçou o apelo aos militantes: “Eu estou pedindo para vocês: não se cansem de votar. Me elejam pela quarta vez para a gente poder fazer esse país definitivamente dar certo.”

O Novo pede ao TSE que seja aplicada a multa máxima, além da remoção do vídeo da convenção do canal do YouTube do PT. O evento foi transmitido ao vivo ontem.

O presidente do partido, Eduardo Ribeiro, disse que "não há qualquer margem para dúvida" de que Lula fez pedidos explícitos de voto. Ele acrescentou que, embora considere as leis eleitorais muito rigorosas, todos devem cumprir as regras estabelecidas. "O que não pode é nós, do Novo, e outros políticos sérios, que querem seguir as regras, ainda que não concordem, enquanto os outros, que se acham intocáveis, continuam fazendo o que bem entendem", afirmou em uma rede social.

Segundo a Lei das Eleições, é permitido a manifestação política e atos partidários antes do dia 16 de agosto, desde que não haja pedido explícito de voto.

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Flávio Bolsonaro

Durante a convenção do PL, também neste sábado, o candidato à presidência e senador Flávio Bolsonaro também ignorou a legislação eleitoral e pediu voto. “Eu quero dizer a todos, até aqueles que não gostam de Flávio… votem no Flávio porque senão nem isso vocês vão poder fazer mais com mais um governo dessa quadrilha que tomou conta do nosso país”, disse.

*Estagiária sob a supervisão de Luiz Felipe