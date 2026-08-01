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ELEIÇÕES 2026

Lula exalta legado social, elogia Jerônimo e faz alerta sobre IA nas eleições

Presidente defendeu políticas de inclusão, prometeu novos investimentos para a Bahia e afirmou que adversários recorrerão à desinformação durante a disputa eleitoral

Lula na convenção da Bahia - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Lula na convenção da Bahia - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Em discurso de mais de uma hora na convenção do PT na Bahia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fez uma defesa do legado de seus governos, elogiou o governador Jerônimo Rodrigues (PT) e afirmou que a disputa eleitoral será marcada pelo uso da inteligência artificial para disseminar informações falsas. Segundo ele, os adversários recorrerão à desinformação por não terem realizações para apresentar ao eleitorado.

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Lula afirmou que as eleições exigirão atenção da militância diante da circulação de conteúdos falsos nas redes sociais. "Agora o nosso inimigo se prepare. O nosso inimigo não vai ser mais um homem. Vai ser a inteligência artificial, porque eles não têm o que falar e vão mentir", declarou, ao convocar apoiadores para intensificar a campanha.

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O presidente também aproveitou o evento para anunciar que pretende incluir novas obras para a Bahia em seu próximo programa de governo. Entre as prioridades citadas estão a expansão do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) em Salvador, melhorias em rodovias federais, investimentos em educação e novas ações voltadas à infraestrutura do estado.

Ao defender o histórico das gestões petistas, Lula afirmou que seus governos ampliaram universidades federais, institutos federais e programas sociais voltados às camadas mais pobres da população. Segundo ele, as políticas de inclusão permitiram que milhões de brasileiros tivessem acesso ao ensino superior, ao crédito e aos serviços públicos.

Durante o discurso, o presidente também destacou programas na área da saúde, como o Brasil Sorridente, e utilizou exemplos de beneficiários para defender a importância de políticas públicas voltadas à população de baixa renda. Para Lula, ações dessa natureza promovem inclusão social e recuperação da autoestima dos cidadãos.

Na parte política da fala, o petista fez elogios ao governador Jerônimo Rodrigues, afirmando que o aliado reúne qualidades para continuar à frente do governo baiano. Também pediu votos para os candidatos ao Senado apoiados pela chapa governista e afirmou que a Bahia terá papel estratégico na consolidação da base de sustentação do governo federal no Congresso Nacional.

Encerrando o discurso, Lula declarou que pretende lançar oficialmente sua candidatura presidencial no próximo dia 16 de agosto e pediu mobilização dos apoiadores para a campanha. Segundo ele, o resultado das eleições será decisivo para garantir a continuidade das políticas sociais e dos investimentos defendidos por sua gestão.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 01/08/2026 18:33
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