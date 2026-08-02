Podemos-DF defende vaga ao Senado com indicação de Cristian Viana

A indicação ocorreu durante a convenção do Podemos-DF, realizada no sábado (1º/8), no Minas Hall, em Brasília - (crédito: Arquivo Pessoal)

O Podemos-DF oficializou a indicação do advogado e presidente regional da sigla no Distrito Federal, Cristian Viana, para disputar uma vaga ao Senado nas eleições deste ano. A direção nacional classificou a escolha como estratégica para ampliar a presença do partido nas disputas majoritárias e consolidar o crescimento da legenda na capital do país.

Presidente nacional do Podemos, a deputada federal Renata Abreu afirmou que a indicação faz parte do processo de fortalecimento da sigla no Distrito Federal. Segundo ela, o nome de Cristian Viana representa o avanço do partido na região e reúne condições para disputar um cargo majoritário. Renata também disputa a reeleição à Câmara dos Deputados por São Paulo.

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A manifestação ocorreu durante a convenção do Podemos-DF, realizada no sábado (1º/8), no Minas Hall, em Brasília. No evento, a legenda também confirmou o apoio à candidatura da governadora Celina Leão à reeleição.

De acordo com a direção nacional, a candidatura de Cristian Viana busca consolidar um projeto político voltado à ampliação da representação do Podemos no Distrito Federal, tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais. Entre as bandeiras defendidas pelo advogado estão a integração entre Brasília e os municípios do Entorno, com foco em mobilidade, desenvolvimento regional e articulação institucional.

O secretário nacional do Podemos e candidato a deputado federal pelo Distrito Federal, Luiz França, afirmou que a legenda considera legítimo pleitear espaço na chapa majoritária. Segundo ele, o partido defende uma composição mais equilibrada entre as siglas e discorda da concentração das vagas ao Senado e das suplências em um único grupo político.

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Cristian Viana afirmou que o Podemos reconhece a legitimidade das demais pré-candidaturas ao Senado, mas ressaltou que nenhuma delas procurou a legenda para apresentar propostas ou dialogar com os candidatos do partido. Para ele, a candidatura própria oferece uma alternativa capaz de unificar as bases eleitorais da sigla e fortalecer as prioridades políticas defendidas pelo Podemos no Distrito Federal.