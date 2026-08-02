"Vamos pedir o impeachment de ministros do STF", diz Bia Kicis

Ao lado da mulher, Fernanda, e da deputada Bia Kicis, Flávio Bolsonaro desejou melhoras à madrasta e fez discurso ao eleitorado feminino - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A deputada federal Bia Kicis (PL-DF) afirmou neste domingo (2/8), durante a convenção do PL no Distrito Federal, que a futura bancada conservadora no Senado terá como principal missão pedir o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que, segundo ela, "não respeitarem a Constituição".

Ao criticar a atuação de integrantes do Judiciário, Kicis afirmou que decisões políticas devem ser tomadas por representantes eleitos. "Quem nunca recebeu um voto não pode se sobrepor à vontade popular", disse. Além do impeachment de ministros do STF, a deputada afirmou que a futura bancada defenderá a anistia dos condenados pelos atos de 8 de janeiro e trabalhará pela "libertação" do ex-presidente Jair Bolsonaro.

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Kicis disse que a expectativa do grupo é ampliar a representação da direita na Casa a partir de 2027 para viabilizar mudanças na relação entre os Poderes. Segundo o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, o partido pretende chegar a 28 senadores a partir de 2027, contando os parlamentares que permanecerão no mandato e os novos eleitos.



Michelle é lançada ao Senado

Michelle Bolsonaro não participou da convenção, pois estava internada devido a fortes crises de enxaqueca. Apesar da ausência, foi oficialmente lançada como candidata ao Senado pelo Distrito Federal.

Em carta enviada aos participantes, a ex-primeira-dama afirmou que entrou na política para "devolver esperança e segurança" aos brasileiros, inspirada pela trajetória ao lado de Jair Bolsonaro. O texto foi lido por seu irmão, Diego Torres, anunciado como primeiro suplente da chapa.