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ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro faz aceno a Michelle em convenção do PL-DF

Filho 01 do ex-presidente faz aceno à ex-primeira-dama, defende redução da maioridade penal para punir estupradores adolescentes e volta a pedir anistia ampla aos condenados pelos atos de 8 de janeiro

Flávio Bolsonaro compareceu à convenção do PL-DF ao lado da esposa, a odontóloga Fernanda Bolsonaro - (crédito: Ed Alves/CB)
Flávio Bolsonaro compareceu à convenção do PL-DF ao lado da esposa, a odontóloga Fernanda Bolsonaro - (crédito: Ed Alves/CB)

Antes de entrar no tema da segurança pública, o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) fez um gesto à ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro durante convenção do partido, em Brasília, neste domingo (2/8).

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Ao comentar um caso envolvendo violência contra mulheres, o parlamentar mencionou um episódio vivido por sua filha e afirmou: “Minha filha teve um episódio parecido com esse. Desejo melhoras pra Michelle”.

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A declaração, ao lado da esposa, a odontóloga Fernanda Bolsonaro, ocorre em meio ao esforço do presidenciável para ampliar o diálogo com o eleitorado feminino e reduzir o desgaste provocado por declarações anteriores frequentemente associadas à imagem de misoginia.

No mesmo discurso, Flávio voltou a defender uma agenda voltada à segurança pública e ao endurecimento da legislação penal, uma das principais bandeiras do bolsonarismo. Diante de apoiadores, prometeu prender estupradores e autores de violência sexual contra mulheres “mesmo que sejam menores de idade”. Em seguida, justificou a proposta afirmando que, caso eleito, pretende reduzir a maioridade penal, sendo aplaudido pelo público.

O senador também reiterou a defesa de uma “anistia ampla, geral e irrestrita” aos condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, tema que tem sido central nos discursos da direita e da campanha de Flávio. A proposta foi apresentada como uma das prioridades de um eventual governo e voltou a mobilizar a militância presente no evento.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 02/08/2026 19:51
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