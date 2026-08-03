STF retoma trabalhos com pauta que inclui Ficha Limpa, "uberização" e IA

sessão de reabertura conta com um discurso do presidente da Corte, ministro Edson Fachin, e marca o início de um semestre focado em temas de alta voltagem política e social - (crédito: Antonio Augusto/STF)

O Supremo Tribunal Federal (STF) reinicia suas atividades nesta segunda-feira (3/8) após o recesso do mês de julho. A sessão de reabertura conta com um discurso do presidente da Corte, ministro Edson Fachin, e marca o início de um semestre focado em temas de alta voltagem política e social.

As principais pautas da agenda de agosto incluem a discussão sobre a “uberização” — vínculo trabalhista em aplicativos —, o uso de emendas parlamentares e a criação de um Código de Ética para os próprios ministros.

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No campo das grandes investigações, o STF aguarda novos desdobramentos de casos de forte apelo financeiro e institucional, como as apurações envolvendo o Banco Master, o escândalo de irregularidades do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) e os desdobramentos sobre a transparência no repasse das emendas.

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No âmbito político e eleitoral, julgamentos decisivos estão no radar. Entra na pauta a análise da Lei da Dosimetria, que trata da redução de penas para condenados pelos atos de antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023 — uma medida que pode, inclusive, beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Em paralelo, o Tribunal também deve avaliar propostas de alteração na Lei da Ficha Limpa que modificam a contagem do tempo de inelegibilidade de candidatos.

A agenda abrange ainda importantes conflitos estaduais e pautas sociais. Entre eles, se destaca a definição sobre o modelo de escolha para o cargo de governador-tampão do Rio de Janeiro, em que o Supremo deliberará se o processo ocorrerá por voto popular ou via Assembleia Legislativa.

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Na esfera social e jurídica, os ministros devem analisar a restrição da isenção tributária para Pessoas com Deficiência (PCD), a aplicação de mecanismos da Lei Maria da Penha para agressores sem vínculo familiar direto e a proibição de nepotismo em cargos políticos.

Por fim, os setores econômico e ambiental concentram temas sensíveis. A pauta prevê discussões sobre a moratória da soja, a mineração em terras indígenas, a regulação da exploração de jogos de azar e os limites para a participação de capital estrangeiro em plataformas digitais. A Corte também deve julgar a validade de uma lei do estado de Minas Gerais que impõe restrições ao fretamento de ônibus por meio de aplicativos

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Modernização interna

Paralelamente aos julgamentos de grande visibilidade, o STF avança em duas frentes voltadas ao aperfeiçoamento e à modernização institucional. A primeira delas diz respeito ao novo Código de Ética da Corte. Sob relatoria da ministra Cármen Lúcia, a proposta busca ampliar a transparência interna e coibir conflitos de interesses, como a presença de ministros em eventos privados.

Embora figure entre as prioridades da gestão do ministro Edson Fachin, o texto enfrenta resistências internas e a expectativa é de que avanços mais significativos ocorram apenas após o período eleitoral de outubro.

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Em outra frente de médio prazo, o Judiciário articula uma ampla reforma estrutural. Um grupo de trabalho composto por 19 integrantes — entre juristas, magistrados e acadêmicos — terá até o fim do ano para apresentar um projeto de modernização.

Os focos da iniciativa são o combate à morosidade processual e a regulamentação do uso de inteligência artificial (IA) no meio jurídico, marcando a primeira grande revisão estrutural do setor desde a reforma efetuada em 2024.

No plano político-institucional, se mantém uma expectativa reservada de que o STF seja acionado para arbitrar controvérsias oriundas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no pleito de 2026, com atenção especial voltada para o enfrentamento da desinformação e para o uso de tecnologias de IA durante as campanhas eleitorais.