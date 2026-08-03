Polícia Federal pede abertura de terceiro inquérito contra Lulinha

Filho do presidente, Lulinha (centro) é alvo de três inquéritos por tráfico de influência e corrupção - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A Polícia Federal (PF) pediu a abertura de um terceiro inquérito contra Fábio Luís Lula da Silva, o filho mais velho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na semana passada, a corporação já havia pedido abertura de outras investigações contra Lulinha por suposto tráfico de influência e corrupção.

Os outros dois inquéritos foram abertos com autorização do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça. A suspeita é de que as irregularidades teriam ocorrido em verbas do Ministério da Saúde e do Dataprev, onde o filho do presidente Lula teria atuado em prol de uma empresa privada.

No entanto, a apuração ainda é preliminar e não foram apresentadas evidências sólidas de eventuais crimes. As diligências devem esclarecer, nas próximas semanas, se existem questões mais profundas para se investigar.

Favorecimento

O terceiro inquérito apura se ele atuou para favorecer a empresa 3Structure It Ltda., da área de tecnologia, e que tem contratos vigentes de R$ 55.721.051,62 com o governo federal.

A informação foi publicada pelo portal R7 e confirmada pelo Correio junto a fontes na corporação. No Supremo, ainda não houve a definição de um relator para o caso, mas é provável que a investigação seja conduzida pelo ministro André Mendonça por prevenção, já que ele conduz os outros dois inquéritos.

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