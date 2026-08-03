Cleitinho se reúne com Republicanos para definir candidatura

A decisão do Republicanos ocorre em um momento em que Cleitinho aparece na liderança das intenções de voto ao governo de Minas - (crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado)

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) se reúne, nesta segunda-feira (3/8), em Brasília, com o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, para decidir sobre sua candidatura ao governo de Minas Gerais. Segundo fontes, o senador está otimista de que o partido recuará e apoiará a sua candidatura.

Na última semana, a legenda vetou a candidatura após as indefinições do senador sobre disputar o governo do estado mineiro. O partido também apontou que a ausência do senador na convenção partidária estadual “representou um fato político objetivo, que produziu consequências inevitáveis”.

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Horas depois, o senador afirmou publicamente que seria candidato ao governo de Minas com o ex-prefeito de Patos de Minas, Eduardo Falcão, como candidato à vice. Desde então, ele vem tentando reverter a decisão do partido. Na noite de quinta-feira (30/7), ele se reuniu com Pereira por horas, mas o encontro foi encerrado sem uma definição.

A expectativa era de que uma nova reunião ocorresse no último sábado (1º/8), mas foi adiada para esta segunda. Ao longo do final de semana, Cleitinho se reuniu com lideranças do PL em Minas Gerais, os deputados Domingos Sávio, ex-presidente estadual da sigla , e Zé Vitor, atual presidente, para tratar sobre o apoio do partido a sua candidatura.

Segundo fontes, durante o encontro, o PL reiterou o apoio à candidatura de Cleitinho ao governo de Minas, caso o Republicanos a confirme. Vale lembrar que, enquanto o senador não definia se seria candidato, o PL chegou a participar das articulações no estado com o Republicanos e a federação União-PP para lançar o ex-deputado federal Marcelo Aro (Republicanos) ao governo mineiro.