Análise: disputa pela Presidência está aberta e polarizada na largada eleitoral

A realização das convenções partidárias foi marcada pela polarização nas eleições à Presidência da República, que está aberta, com pequena vantagem para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pleiteia a reeleição, em relação a Flávio Bolsonaro (PL). Esse cenário provavelmente se manterá até o início do campanha eleitoral no horário gratuito de rádio e televisão, em 28 de agosto. Essa data é importante para os demais candidatos que aspiram a um lugar no segundo turno e estão embolados em torno de 5% ou 4% dos votos.

Acontece que os ex-governadores de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) e de Minas Romeu Zema (Novo), por serem menos conhecidos fora de seus estados, não conseguiram nacionalizar suas candidaturas. O horário eleitoral gratuito de rádio e televisão, embora já não tenha o mesmo peso de antes nas eleições, será um instrumento de projeção de suas candidaturas para fora dos dois estados. O raciocínio vale também para o candidato do Missão, Renan Santos, mais conhecido em São Paulo.

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Domingo, na convenção do PT, Lula apresentou sua candidatura como continuidade de seu governo, mas procurou afastar a ideia de simples repetição. "A minha quarta presidência é para mudar muita coisa neste país", afirmou. Ao tratar das prioridades programáticas, colocou a educação no centro de um eventual novo mandato: "Sem educação, a gente não chegará aonde nós temos o direito de chegar". Também convocou o partido a preparar uma campanha apoiada nas realizações do governo: "Nós temos time, nós temos futebol, nós temos o que entregar, nós temos argumento".

Lula tenta ancorar sua campanha na experiência, nas políticas sociais e na promessa de renovação como ancoragem de sua campanha. O presidente sabe que precisa defender os resultados do governo, mas isso não é suficiente. Ao dizer que não quer ser lembrado apenas pelo Bolsa Família e pelo Brasil Sorridente, Lula reconhece que sua candidatura necessita apresentar um horizonte de mudanças. A defesa do legado mobiliza sua base, porém não elimina as resistências que enfrenta entre eleitores de centro e independentes.

Flávio e Caiado

Flávio Bolsonaro conseguiu absorver os desgastes da crise interna de sua campanha, com a reaproximação de Michelle Bolsonaro, e a equalização dos danos de imagem com o caso Vorcaro. "Está na hora de virar essa página triste da história do nosso Brasil", afirmou Flávio na convenção de seu partido, referindo-se ao governo. Procura capitalizar o prestígio de Jair Bolsonaro, seu pai: "Sei exatamente o tamanho da responsabilidade que meu nome carrega".

A anistia dos condenados e investigados pelos atos de 8 de janeiro, entre os quais seu pai, continua no centro de sua agenda. Seu discurso reúne três elementos: continuidade do bolsonarismo, crítica ao Judiciário e promessa de mudança econômica e política. Essa estratégia fortalece sua posição no primeiro turno, mas pode dificultar a conquista dos moderados.

Ronaldo Caiado procura se diferenciar dos dois líderes por meio da experiência administrativa e de uma imagem de autoridade. "Eu sou galo de terreiro, sou acostumado na briga, mas brigo pelo que interessa ao Brasil", declarou. Defende o agronegócio como instrumento de inserção internacional: "É o único país continental que tem a maior área produtiva do mundo". Ao afirmar que "quem resolve o problema do Brasil somos nós", Caiado rejeita tanto a interferência externa quanto a submissão política aos dois polos da disputa. A apresentação de Gilberto Kassab como vice garante estrutura partidária, mas não elimina o risco de cristianização.

Zema e Renan

Romeu Zema adotou um discurso mais ideológico e diretamente antipetista: "A minha bandeira é estar contra o PT, eu vi o PT destruir o Brasil", disse. Na área fiscal, resumiu sua mensagem numa frase de efeito: "Não falta recurso no Brasil, sobra ladrão". O candidato também colocou o Supremo Tribunal Federal (STF) no centro de sua campanha, ao dizer que "alguns ministros do STF são uma vergonha não só para o STF como para o Brasil".

O problema de Zema é que a radicalização do discurso não resultou, até agora, em crescimento eleitoral. Sua experiência em Minas Gerais continua sendo um ativo, mas não se transformou numa narrativa nacional que empolgue o eleitor de direita.

Quem mais se encaixa no figurino de candidato antissistema é Renan Santos, que centraliza sua campanha na radicalização do discurso da segurança pública, ao lado da defesa do ajuste fiscal e das críticas simultâneas a Lula e a Flávio. Ao apresentar as prioridades iniciais de seu governo, destacou: "Os brasileiros precisam sentir nos seis primeiros meses uma queda nos juros, um aumento no poder de compra e a redução do medo de sair na rua".

Apesar disso, reconhece que, em regiões sem atividade econômica, "o Bolsa Família se torna uma necessidade". As duas frases mostram uma candidatura que tenta reunir liberalismo econômico, endurecimento na segurança e manutenção temporária da proteção social. Entretanto, o tom agressivo empregado contra Lula, Flávio e o crime organizado pode não sair da sua bolha, em vez de ampliar sua aceitação junto ao eleitorado moderado.



