O cálculo na decisão pela neutralidade do Republicanos nas eleições

O movimento do Republicanos significa uma derrota ao primogênito de Jair Bolsonaro, senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tentava ampliar leque de apoios - (crédito: Jefferson Rudy/Agência Senado)

A decisão do Republicanos de permanecer neutro na disputa presidencial de 2026 está longe de representar apenas uma tentativa de evitar desgastes eleitorais. Nas coxias da legenda, a avaliação é de que manter distância da polarização preserva o partido para qualquer cenário que emerja das urnas e amplia seu poder de negociação na formação do próximo governo, independentemente de quem saia vitorioso. O movimento significa uma derrota ao primogênito de Jair Bolsonaro, senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que tentava ampliar leque de apoios.

Nos bastidores, a escolha também refletiu o equilíbrio de forças dentro da própria sigla. Embora nove diretórios estaduais tenham defendido o apoio à candidatura de Flávio, apenas um, comandado pelo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, manifestou preferência pública pela recondução do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

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Nesse cenário fragmentado, prevaleceu a ala que defendia equidistância dos dois principais polos da disputa: ao todo, 17 diretórios votaram pela neutralidade, consolidando a posição que acabou referendada pela executiva nacional.

Nas hostes republicanas, dirigentes admitem reservadamente que a estratégia busca impedir que a sigla fique atrelada a um único projeto político e, consequentemente, perca espaço na montagem da Esplanada dos Ministérios a partir de 2027.

A leitura é de que a posição de independência oferece maior margem para participar da composição administrativa do futuro governo, seja ele de direita, de centro ou de esquerda, preservando influência institucional e capacidade de interlocução.

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Outro fator considerado determinante é o fortalecimento da bancada no Congresso Nacional. Em vez de concentrar esforços na disputa pelo Palácio do Planalto, a cúpula partidária avalia que ampliar o número de deputados federais e senadores rende dividendos políticos mais duradouros.

Interlocutores da legenda afirmam que a prioridade é consolidar o Republicanos como uma das principais forças do Parlamento, independentemente do resultado da sucessão presidencial. A aposta é que um desempenho expressivo nas urnas permitirá ao partido ampliar sua influência tanto nas votações do Congresso quanto nas articulações para a formação da base de sustentação do próximo presidente.

Embora a legenda seja ligada ao bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus, dirigentes sustentam que a decisão foi construída com base em critérios pragmáticos e eleitorais. A ordem, segundo integrantes da executiva, é evitar movimentos precipitados e preservar pontes com diferentes campos políticos, mantendo abertas todas as possibilidades de diálogo no pós-eleição.