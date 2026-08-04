Republicanos confirma neutralidade e fica fora da disputa presidencial

O Republicanos decidiu permanecer fora da disputa presidencial de 2026. Em convenção nacional realizada nesta segunda-feira (4/8), em Brasília, a legenda aprovou uma posição de neutralidade na eleição para o Palácio do Planalto e definiu que não lançará candidato próprio à Presidência da República nem indicará nome para a vice. O partido também decidiu não integrar formalmente nenhuma coligação presidencial.
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A deliberação ocorreu durante uma reunião reservada, sem acesso do público ou da imprensa. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, um dos principais nomes do partido, não participou do encontro.
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Enquanto a convenção ainda estava em andamento, a direção nacional divulgou uma nota oficial confirmando a decisão.
A definição altera o cenário das negociações para a formação das chapas presidenciais. Nos últimos dias, havia expectativa de que o Republicanos pudesse indicar um nome para compor a candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL). Com a decisão de hoje, essa possibilidade foi definitivamente descartada.
Entre os nomes mencionados nos bastidores estava o da ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques, que recentemente se filiou ao Republicanos. A dirigente era apontada como uma alternativa para ocupar a vaga de vice na chapa do senador. .
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