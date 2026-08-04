Dino autoriza nova investigação sobre Lulinha

A pedido da defesa de Lulinha, Dino também autorizou a instauração de inquérito destinado a investigar possíveis vazamentos ilegais de informações sigilosas - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino autorizou, nesta terça-feira (4/8), a abertura de uma nova investigação envolvendo Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Com a decisão, passa a tramitar o terceiro inquérito relacionado ao empresário, a partir de solicitação apresentada pela Polícia Federal.

Além da nova apuração, Dino também autorizou a instauração de um segundo inquérito destinado a investigar possíveis vazamentos ilegais de informações sigilosas ligadas a investigações em andamento. A abertura dessa frente de apuração atende a um pleito apresentado pela defesa de Lulinha, que vinha apontando o suposto compartilhamento indevido de dados protegidos por sigilo.



Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo informações obtidas pelo Correio, o ministro recebeu na segunda-feira (3) dois pedidos distintos formulados pela Polícia Federal. Um deles solicita autorização para investigar um grupo de pessoas suspeito de manter supostos negócios ilícitos em áreas da administração pública federal. O outro trata especificamente da apuração sobre o vazamento de informações sigilosas relacionadas às investigações.

Leia também: Polícia Federal pede abertura de terceiro inquérito contra Lulinha

A autorização do STF permite que a Polícia Federal dê prosseguimento às diligências e reúna elementos para esclarecer as suspeitas apresentadas nos pedidos de abertura dos inquéritos. Nesta fase, a instauração das investigações não representa conclusão sobre eventual responsabilidade dos investigados, mas autoriza a produção de provas e o aprofundamento das apurações.

Os detalhes sobre os fatos que motivaram os novos procedimentos permanecem sob sigilo. Até o momento, nem a defesa de Lulinha nem a Polícia Federal se manifestaram publicamente sobre o conteúdo das investigações autorizadas pelo ministro Flávio Dino.