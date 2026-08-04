Weverton reage após operação da PF e diz que não vai se render

"Apesar da dureza do jogo político, reafirmo que não me renderei", disse o senador - (crédito: Roque de Sá/Agência Senado)

O senador Weverton Rocha (PDT-MA) divulgou uma nota nesta terça-feira (4/8) após a repercussão da nova fase da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão contra familiares do parlamentar e outros investigados no âmbito das apurações sobre um suposto esquema de lavagem de dinheiro relacionado às fraudes em descontos indevidos de benefícios do INSS.

Na manifestação, Weverton afirma que “não foi diretamente alvo da operação” e diz que já esperava sofrer ataques em razão de sua atuação política e de sua candidatura ao Senado. O parlamentar declarou, no entanto, ter ficado surpreso com o envolvimento de familiares e apoiadores na investigação.

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O senador também sustentou que todas as movimentações mencionadas decorrem de atividades empresariais e profissionais regularmente declaradas à Receita Federal. Na nota, ressaltou ainda que o Ministério Público Federal voltou a se posicionar contra a realização de buscas e apreensões contra seus familiares e apoiadores.

Apesar da operação e da repercussão do caso, Weverton afirmou que seguirá atuando politicamente. “Apesar da dureza do jogo político, reafirmo que não me renderei. Me manterei firme no propósito de lutar pelo Maranhão, ao lado de todos que mais precisam”, declarou.

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