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Operação Sem Desconto

PF mira familiares do senador Weverton e o advogado Willer Tomaz em nova ação do INSS

Policiais federais cumprem 18 mandados de busca e apreensão no DF e no Maranhão

Máquina de contar dinheiro apreendida com um dos alvos - (crédito: Divulgação/Policia Federal)
Máquina de contar dinheiro apreendida com um dos alvos - (crédito: Divulgação/Policia Federal)

A Polícia Federal cumpre, nesta terça-feira (4/8), mandados de busca e apreensão para apurar suposta prática do crime de lavagem de dinheiro entre os fatos investigados na Operação Sem Desconto, que apura os descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS. São cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, no Distrito Federal e no Maranhão. 

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Um dos alvos é o advogado Willer Tomaz, conhecido por sua relação com políticos, e o senador Weverton Rocha (PDT-MA). O político já foi investigado na operação Sem Desconto, e nessa fase, os alvos diretos da investigação são a esposa, uma filha e duas irmãs do senador.  

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As investigações tiveram início após a identificação de indícios de movimentações financeiras e patrimoniais que, em tese, teriam sido realizadas por meio da utilização de pessoas físicas e jurídicas, contas bancárias de terceiros, estruturas empresariais e operações com valores em espécie, com o objetivo de ocultar a origem e a destinação dos recursos.

As apurações prosseguem para esclarecer a origem e a destinação dos recursos, o objetivo dos repasses e a individualização das condutas dos investigados.

O Correio entrou em contato com os alvos e aguarda posicionamento das defesas.

 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 04/08/2026 08:06 / atualizado em 04/08/2026 08:53
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