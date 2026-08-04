O que pesará para Lula decidir se ex-chefe de gabinete continua na campanha

O repasse financeiro identificado pela Polícia Federal (PF) ao ex-chefe de gabinete do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola, abriu uma nova frente de desgaste nas hostes palacianas e colocou em xeque a permanência de um dos auxiliares mais próximos do presidente na campanha eleitoral.
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A PF identificou, nesta terça-feira (4/8), uma transferência feita pela empresária Roberta Luchsinger para Marcola. O valor da operação não foi divulgado. O ex-chefe de gabinete sustenta que o dinheiro se refere a um empréstimo pessoal e nega qualquer irregularidade. Luchsinger é investigada por suposta participação no esquema de fraudes no INSS.
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Nas hostes palacianas, porém, a avaliação é de que a decisão sobre o futuro de Marcola na campanha dependerá menos do desgaste político imediato e mais da capacidade de afastar suspeitas de envolvimento direto no caso.
Interlocutores do governo afirmam que pesa a favor de Marcola a relação de confiança construída ao longo de anos com Lula. Considerado um dos auxiliares mais próximos do presidente, ele mantém uma amizade antiga com o petista, fator que, por si só, dificulta uma decisão precipitada.
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Investigação
Ainda assim, o cenário pode mudar rapidamente. A expectativa é de que Marcola apresente aos investigadores documentos e comprovantes que sustentem sua versão de que a transferência foi apenas um empréstimo entre particulares.
Caso consiga demonstrar a origem e a natureza da operação, a tendência é que o episódio seja tratado como um assunto de esfera pessoal, reduzindo a pressão por seu afastamento.
Por outro lado, se a documentação não for suficiente para esclarecer a movimentação financeira ou se surgirem indícios de vínculo entre o repasse e o escândalo investigado pela Polícia Federal, a permanência de Marcola na campanha ficará significativamente mais difícil.
Nas coxias do Planalto, a leitura é de que Lula evita tomar qualquer decisão antes de conhecer os elementos que serão apresentados à investigação, mas acompanha o caso de perto diante do potencial desgaste político de mais um episódio envolvendo um integrante de sua antiga equipe mais próxima.