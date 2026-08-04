Defesa de Lulinha diz receber novo inquérito com serenidade

Lulinha (ao centro) é alvo de inquéritos por tráfico de influência e corrupção - (crédito: Geraldo Magela/Agência Senado)

A defesa de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, afirmou nesta terça-feira (4/8) que recebeu "com serenidade e tranquilidade" a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino de autorizar a abertura de um novo inquérito envolvendo o filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em entrevista ao Correio, o advogado Marco Aurélio de Carvalho disse que seu cliente se colocará à disposição das autoridades para prestar todos os esclarecimentos necessários.



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Segundo o advogado, a defesa confia na condução das investigações e sustenta que a atuação dos órgãos de Estado deve ocorrer com independência e respeito ao devido processo legal.

"Recebemos com serenidade e tranquilidade a informação da instalação desse inquérito. O Fábio vai se colocar à disposição para prestar todo e qualquer esclarecimento necessário. Não há qualquer tipo de receio. A ele, mais do que a qualquer outra pessoa, interessa o esclarecimento dos fatos", afirmou. Marco Aurélio também declarou confiar "integralmente na condução serena e equilibrada do ministro Flávio Dino".

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O defensor confirmou ainda que se reuniu na segunda-feira (3) com o ministro da Justiça, Wellington César Lima e Silva, encontro já confirmado pela assessoria da pasta.

De acordo com Marco Aurélio, a conversa teve como principal objetivo reforçar o pedido para que sejam identificados os responsáveis pelo vazamento de informações sigilosas relacionadas às investigações envolvendo Lulinha. A defesa já havia protocolado solicitações formais ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal para apuração do caso.

Vazamentos

Na entrevista, Marco Aurélio afirmou que manifestou ao ministro sua preocupação com os vazamentos e pediu o reforço das investigações conduzidas pela Polícia Federal.

"Levei ontem a minha preocupação ao ministro da Justiça pedindo que ele reforçasse os esforços do diretor-geral da Polícia Federal para identificar os servidores que fizeram uso das suas funções para promover vazamentos clandestinos e criminosos", declarou. O advogado também afirmou que, em sua avaliação, a Polícia Federal recuperou sua autonomia institucional e não deve ser utilizada para interesses políticos.

A nova manifestação da defesa ocorre após Flávio Dino autorizar a abertura de um terceiro inquérito envolvendo Lulinha e determinar a instauração de uma investigação específica para apurar os supostos vazamentos de informações protegidas por sigilo.

A decisão atende a pedidos apresentados pela Polícia Federal, enquanto a apuração sobre a divulgação indevida de dados também era uma reivindicação da defesa do empresário.