Flávio Bolsonaro fará anúncio oficial de vice às 11h desta quarta (5)

O anúncio será feito também através das redes sociais, em um momento que Flávio define como "histórico" - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Em vídeo nas redes sociais, o senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse que às 11h do dia de hoje (5/8) fará o anúncio de quem será seu vice durante a corrida eleitoral. Após semanas de impasse , a decisão encerra um período de incerteza em torno do PL e pode para atrair partidos de centro e direita para a coligação do candidato.

O anúncio será feito também através das redes sociais, em um momento que Flávio define como “histórico”.

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Já sabe quem será vice na minha chapa?



Daqui a pouco, às 11h, farei o anúncio.



Vamos juntos resgatar o Brasil das mãos sujas do PT! pic.twitter.com/CUl8X26Yr8 — Flávio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) August 5, 2026