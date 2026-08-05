InícioPolítica
Eleições 2026

Flávio Bolsonaro fará anúncio oficial de vice às 11h desta quarta (5)

O pronunciamento virá através das redes sociais do senador

O anúncio será feito também através das redes sociais, em um momento que Flávio define como
O anúncio será feito também através das redes sociais, em um momento que Flávio define como "histórico" - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

Em vídeo nas redes sociais, o senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ), disse que às 11h do dia de hoje (5/8) fará o anúncio de quem será seu vice durante a corrida eleitoral. Após semanas de impasse , a decisão encerra um período de incerteza em torno do PL e pode para atrair partidos de centro e direita para a coligação do candidato. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O anúncio será feito também através das redes sociais, em um momento que Flávio define como “histórico”. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 05/08/2026 09:51
SIGA
x