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Pesquisa Eleitoral

Genial/Quaest: reconciliação de Michelle e Flávio é positiva para 59%

Pesquisa também avaliou as restrições de visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro

Genial/Quaest: reconciliação de Michelle e Flávio é positiva para 59% dos eleitores - (crédito: Redes sociais)
Genial/Quaest: reconciliação de Michelle e Flávio é positiva para 59% dos eleitores - (crédito: Redes sociais)

Segundo a pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (5/8), o apoio da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) foi bem visto entre os brasileiros e aumenta as chances do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial. 

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Para 59% dos eleitores entrevistados, o “cessar-fogo” entre Michelle e Flávio foi positivo, outros 29% viram isso como algo negativo. A ex-primeira-dama e o enteado selaram as pazes às vésperas da convenção nacional do PL, após semanas de desavenças públicas. 

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O percentual dos que acreditam que o apoio de Michelle é importante para a campanha de Flávio aumentou em relação a julho. Agora, 46% dizem que o apoio da ex-primeira-dama aumenta as chances do senador vencer, número que antes somava 38%. Já para 45%, o apoio não fará diferença, esse número era de 47% no mês passado. 

Em outra questão, 52% dos entrevistados acreditam que as restrições de visitas de Flávio ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, são erradas, enquanto 41% afirmam que a proibição está correta. 

A pesquisa também mediu o impacto da reunião de Flávio Bolsonaro com embaixadores no último mês, onde levantou suspeitas sobre as urnas eletrônicas. A grande maioria dos entrevistados, 68% diz não ter conhecimento sobre esse encontro, enquanto 32% afirmam que sabiam. 

Para 54% desses, o encontro não muda nada a intenção de voto no senador, outros 26% afirmam que isso diminui as chances de votar nele, e 15% dizem que isso aumenta a intenção de voto em Flávio. 

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Giovanna Rodrigues

Formada em Jornalismo pela UDF, é repórter do site do Correio Braziliense e cobre temas como Politica, Ciências, Brasil, Mundo e Concursos

Por Giovanna Rodrigues
postado em 05/08/2026 09:36
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