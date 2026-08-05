No 2º turno, Lula tem 44% e Flávio Bolsonaro 39%, mostra Genial/Quaest

O Instituto Genial/Quaest divulgou nesta quarta-feira (5/8) pesquisa de intenção de voto para presidente da República. Para 1º turno, o presidente Lula (PT) lidera com 39%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 30%.
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Na sequência aparecem Renan Santos (Missão) e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 4% cada; o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 2%; e Cabo Daciolo (Mobiliza), Augusto Cury (Avante) e Samara Martins, com 1% cada. Indecisos somam 10%. Brancos, nulos ou eleitores que declararam que não vão votar somam 8%.
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2º turno
Outros cenários
No segundo cenário de segundo turno, Lula sobe de 45% para 46% diante do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que cai 1 ponto percentual em relação a julho, para 34%. Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente mantém os 45%, enquanto o adversário sobe 1 ponto percentual, para 37%. Já diante de Renan Santos, Lula segue com 45%, e o paulista avança de 33% para 35%.
A dois meses da eleição presidencial, a definição de voto subiu 4 pontos percentuais: 69% dos eleitores dizem que a decisão é definitiva e 31% que pode mudar, ante 65% e 35% registrados em julho.
A pesquisa foi realizada entre 31 de julho e 3 de agosto, com brasileiros a partir de 16 anos. A coleta foi domiciliar, feita por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. Foram ouvidos 2.004 entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-06591/2026.