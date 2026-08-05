No 2º turno, Lula tem 44% e Flávio Bolsonaro 39%, mostra Genial/Quaest

Pesquisa Genial/Quaest ouviu 2.004 pessoas entre 31 de julho e 3 de agosto e tem margem de erro de dois pontos percentuais. - (crédito: Ricardo Stuckert/PR/Jefferson Rudy/Agência Senado)

O Instituto Genial/Quaest divulgou nesta quarta-feira (5/8) pesquisa de intenção de voto para presidente da República. Para 1º turno, o presidente Lula (PT) lidera com 39%, seguido por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 30%.

Na sequência aparecem Renan Santos (Missão) e o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), com 4% cada; o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), com 2%; e Cabo Daciolo (Mobiliza), Augusto Cury (Avante) e Samara Martins, com 1% cada. Indecisos somam 10%. Brancos, nulos ou eleitores que declararam que não vão votar somam 8%.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

2º turno

No cenário de segundo turno, Lula tem 44% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), 39%. Em julho, Lula marcava 45% e Flávio, 37%. O senador subiu dois pontos percentuais, mas a diferença em relação a Lula está dentro da margem de erro. A pesquisa também mediu rejeição. Entre os que conhecem Lula, 45% votariam nele e 52% não votariam. Entre os que conhecem Flávio, 41% votariam nele e 54% não votariam. Leia também: Centrão se afasta de Flávio Os entrevistados foram questionados sobre o que mais temem: 41% apontaram a reeleição de Lula e 44% apontaram o retorno da família Bolsonaro ao poder. O levantamento também analisou a intenção de voto por segmentos sociais. Lula tem mais de 50% das intenções entre eleitores do Nordeste, pretos e beneficiários do Bolsa Família com renda de até dois salários mínimos. Entre mulheres, o presidente tem 47% contra 35% de Flávio. Leia também: Escândalo do INSS ronda Planalto, com filho de Lula e ex-assessor Flávio lidera na região Sul, com 56% contra 29% de Lula, além de ter mais apoio entre evangélicos, brancos, eleitores com ensino superior e renda acima de cinco salários mínimos. Entre homens, o senador tem 44% contra 40% de Lula.



Outros cenários

No segundo cenário de segundo turno, Lula sobe de 45% para 46% diante do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que cai 1 ponto percentual em relação a julho, para 34%. Contra o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente mantém os 45%, enquanto o adversário sobe 1 ponto percentual, para 37%. Já diante de Renan Santos, Lula segue com 45%, e o paulista avança de 33% para 35%.

A dois meses da eleição presidencial, a definição de voto subiu 4 pontos percentuais: 69% dos eleitores dizem que a decisão é definitiva e 31% que pode mudar, ante 65% e 35% registrados em julho.

A pesquisa foi realizada entre 31 de julho e 3 de agosto, com brasileiros a partir de 16 anos. A coleta foi domiciliar, feita por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. Foram ouvidos 2.004 entrevistados. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O registro no TSE é BR-06591/2026.