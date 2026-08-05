Doria elogia Caiado e destaca promessa de cumprir apenas um mandato

Durante o 8º Summit Brasília do Lide, realizado nesta terça-feira (05/8), o ex-governador de São Paulo João Doria defendeu a pré-candidatura do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, à Presidência da República. Em entrevista, Doria foi perguntado sobre o cenário político e econômico do país e afirmou que Caiado reúne as melhores condições para disputar o Palácio do Planalto e destacou um ponto que segundo ele, diferencia Caiado dos demais pré-candidatos, o compromisso de exercer apenas um mandato, caso seja eleito em 2026.

Doria disse também conhecer de perto a trajetória política de Caiado desde o período em que ambos governavam seus estados e afirmou que o governador de Goiás apresenta um projeto de país distante de disputas ideológicas. “Eu só vejo um candidato com um posicionamento claro de proposta de governo na sua amplitude, numa visão social e liberal ao mesmo tempo, que é o ex-governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. Eu conheço o governo do Caiado porque fui colega dele enquanto governador do estado de São Paulo. Também conheço a sua vida pregressa como deputado e senador e vejo nele uma figura que representa, de fato, essa capacidade de ter um projeto para o Brasil distante de visões ideológicas, de vícios partidários ou de interesse apenas de empoderamento pessoal.”

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Na sequência, o ex-governador destacou que Caiado foi o único nome colocado na disputa presidencial que assumiu publicamente o compromisso de não tentar a reeleição.“Quero elogiar o candidato Caiado, que foi o único que disse tacitamente que, se eleito for, vai cumprir um mandato de quatro anos e nada mais. Ele é a favor da renovação de mandatos sem processo sucessório.”

Doria também lembrou que Caiado já defendeu uma mudança constitucional para acabar com a reeleição para presidente da República e instituir um mandato único de cinco anos. Segundo ele, essa posição também desperta atenção do setor produtivo. “Creio que Caiado oferece uma condição melhor e por isso também o setor privado brasileiro olha com grande interesse as eleições e com particular atenção ao desempenho de Ronaldo Caiado.”

Questionado pelo Correio sobre o risco de um presidente cumprir apenas um mandato e ter projetos interrompidos pelo sucessor, Doria afirmou que esse pensamento contraria a lógica democrática.“Se você acreditar nisso, está desacreditando a democracia. A democracia estabelece claramente a alternância no poder e não a continuidade no poder.”

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O ex-governador voltou a criticar o modelo de reeleição, implantado em 1997, e citou o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. “O processo de reeleição iniciado no governo Fernando Henrique Cardoso, do qual o próprio presidente Fernando Henrique se arrependeu, exige e impõe a renovação de mandatos.”

Para ele, a continuidade das políticas públicas não depende da reeleição, mas da escolha de sucessores comprometidos com os mesmos princípios.“Quem decide é o povo. Por isso a democracia é bonita. A população tem que ter discernimento para avaliar corretamente qual é o melhor candidato.”

*Estagiária sob supervisão de Paulo Floro.