Alfredo Gaspar promete lealdade ao lado de Flávio Bolsonaro

Escolhido pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) para compor a chapa presidencial, o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) afirmou nesta quarta-feira (5/8) que recebeu a indicação como a maior missão de sua trajetória pública.
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Em discurso na sede nacional do PL, em Brasília, ele disse que chega à campanha “de cabeça erguida”, amparado por uma história construída no serviço público, e prometeu caminhar ao lado do senador para “transformar esse Brasil num local justo e decente”.
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Ao agradecer a escolha, Gaspar fez referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e relembrou familiares. Disse sentir a ausência do pai, já falecido, e afirmou esperar que Bolsonaro “consiga voltar” à vida pública.
Também agradeceu a Flávio Bolsonaro, ao senador Rogério Marinho (PL-RN) e ao presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, a quem atribuiu papel decisivo em sua trajetória política. “Sou eternamente grato”, declarou.
Lealdade
O deputado afirmou que assume a candidatura como “um soldado do Nordeste” e prometeu lealdade durante toda a campanha. “Eu sou o seu soldado. Estarei como para-choque, na retaguarda, sempre leal e pronto para servir”, disse.
Segundo Gaspar, a chapa terá como prioridades o enfrentamento da corrupção, do crime organizado e da crise econômica, além da geração de oportunidades para a população.
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