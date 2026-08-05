Flávio Bolsonaro anuncia Flávio Roscoe ao governo de MG

Flávio sobre Roscoe: "Uma pessoa preparada, competente que, desde lá de trás, caminha junto conosco" - (crédito: Divulgação)

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) anunciou, para aliados, nesta quarta-feira (5/8), a candidatura de Flávio Roscoe (PL) ao governo de Minas Gerais. Empresário, Roscoe é ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e fará palanque para o bolsonarista no estado.

O anúncio ocorre após indefinições sobre a candidatura do senador Cleitinho de Azevedo (Republicanos-MG), que liderava as pesquisas de intenção de votos. Os planos iniciais do partido contavam com o nome do senador como palanque do 01 em Minas, mas o parlamentar recuou sobre a candidatura várias vezes seguidas. Por fim, o Republicanos vetou a possibilidade.

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“Quero anunciar a todos vocês com muita honra e muita felicidade o nome de Flávio Roscoe para candidato a governador de Minas Gerais. Uma pessoa preparada, competente que, desde lá de trás, caminha junto conosco e está emprestando seu nome para essa importante missão. Estamos gratos por você se colocar à disposição”, afirma Flávio Bolsonaro em vídeo divulgado.

Ainda na gravação, Roscoe agradece o apoio de Flávio e reforça que o partido trabalhou para que Cleitinho assumisse a candidatura. “Infelizmente, após mais de 120 dias aguardando, isso não foi possível. Houve decisão do Republicanos de não lançar (Cleitinho) candidato. Então, hoje, estamos engajados para transformar o Brasil e tirar o PT do poder”, declara.

O novo candidato ainda afirma esperar que Cleitinho apoie sua candidatura.

“Aguardamos Cleitinho no nosso palanque, desejamos o melhor a ele nesse momento de transição difícil de luto que ele está”, comentou Roscoe. O senador enfrenta o luto pela morte do irmão por complicações de leucemia recentemente.

Flávio Roscoe se filiou ao PL no fim de março deste ano e era parte da estratégia do partido para Minas Gerais. Ele foi cotado para ser candidato ao governo de Minas, assim como integrar a chapa de Mateus Simões (PSD) ao governo como vice.