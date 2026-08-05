Lula telefona para Petro em meio a crise diplomática com EUA e Argentina

O diálogo entre os dois, ocorrido na iminência de Petro passar a faixa de presidente da Colômbia para o direitista eleito Abelardo de La Espriella na sexta-feira (8/8), saudou a cooperação bilateral entre Brasil e Colôombia - (crédito: Cláudio Kbene/Presidência da República)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) telefonou, na nesta quarta-feira (5/8), para o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em meio a crises diplomáticas com a Argentina e os Estados Unidos.

Segundo informações do Planalto, porém, Lula e Petro não conversaram sobre esse tema. O diálogo entre os dois, ocorrido na iminência de Petro passar a faixa de presidente da Colômbia para o direitista eleito Abelardo de La Espriella na sexta-feira (8/8), saudou a cooperação bilateral entre Brasil e Colôombia.

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Além disso, os dois líderes celebraram o anúncio feito pelas petrolíferas Petrobras e Ecopetrol, no início do mês, da descoberta de gás natural no poço exploratório Sandia-1, localizado em águas profundas, na Colômbia.

Relação EUA e Colômbia

Lula e Petro têm outra semelhança para além de serem políticos identificados com a linha da centro-esquerda. No início deste ano, um mês antes de a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubar o primeiro tarifaço colocado às exportações brasileiras, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou Gustavo Petro ao, segundo ele, dizer que a Colômbia não enviaria mais drogas aos Estados Unidos.

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A declaração do norte-americano ocorreu dias após os EUA sequestrarem Nicolás Maduro, então presidente da Venezuela. Quanto ao Brasil, os ataques dos Estados Unidos perpassaram pelo anúncio de tarifas de até 37,5% às exportações e por meio da modificação do visto atual embaixadora brasileira em Washington, Maria Luiza Ribeiro Viotti.