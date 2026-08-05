Motos City mais vendidas: Honda CG 160 domina o ranking de vendas

A Honda CG 160 segue como líder absoluta no segmento de motos city, a categoria mais popular do país. O modelo registrou 47.493 unidades vendidas em julho, consolidando a dominância da marca no ranking da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
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A Mottu Sport 110i aparece na segunda posição, mostrando força com 11.397 emplacamentos. A Yamaha também marca presença significativa na lista, com três modelos entre os dez mais vendidos do segmento.
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A Yamaha YBR 150 ocupa o terceiro lugar, com 6.121 unidades. A Honda retorna à lista com a CB 300F na quarta colocação, que somou 4.270 vendas. As versões Fazer 250 e Fazer 150 da Yamaha também figuram no ranking.
A lista também inclui modelos de marcas como Shineray, Haojue e Bajaj, que aparece com a Pulsar N150 entre as mais vendidas.
As 10 motos City mais vendidas em julho
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HONDA/CG 160: 47.493
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MOTTU/SPORT 110I: 11.397
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YAMAHA/YBR 150: 6.121
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HONDA/CB 300F: 4.270
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YAMAHA/FAZER 250: 3.815
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YAMAHA/FAZER 150: 3.845
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SHINERAY/SHI 150: 1.007
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HAOJUE/DK160: 962
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BAJAJ/PULSAR N150: 985
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SHINERAY/XY 150: 386
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.