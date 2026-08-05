Instituições fortes dão segurança à infraestrutura, diz diretor da ANTT

O diretor-executivo da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo Sampaio, comentou nesta quarta-feira (5/8) sobre os desafios que envolvem a segurança jurídica no setor da infraestrutura no Brasil. Segundo ele, o investidor busca uma “tríade primordial” antes de decidir onde alocar recursos: segurança, estabilidade e previsibilidade.
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“Como falar em previsibilidade em uma pandemia que nunca imaginaríamos que aconteceria? Em guerras regionais que impactam a cadeia de insumos e suprimentos, que impactam a logística nacional e reorganizam dinâmicas políticas antigamente consolidadas?”, destacou o diretor.
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Sampaio participou do primeiro painel do 8º Brasília Summit, evento organizado pelo Lide e com parceria do Correio Braziliense, que teve como tema principal A Segurança Jurídica e o Desafio da Infraestrutura no Brasil.
Resistência a crises
Durante o evento, o diretor destacou que o Brasil possui instituições “fortes e estáveis” que permitem que situações atípicas ocorram, como impeachments e uma crise sanitária, por exemplo, sem trazer impactos relevantes para os contratos em vigência.
“Em períodos de véspera eleitoral, com ânimos mais agitados e exaltados, os programas dos leilões continuam acontecendo, justamente porque há esse processo muito bem desenhado e a confiança necessária”, destacou o diretor-executivo.
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