Instituições fortes dão segurança à infraestrutura, diz diretor da ANTT

O diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo, comentou sobre os impactos da insegurança jurídica no setor - (crédito: Carlos Vieira CB/DA Press)

O diretor-executivo da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Guilherme Theo Sampaio, comentou nesta quarta-feira (5/8) sobre os desafios que envolvem a segurança jurídica no setor da infraestrutura no Brasil. Segundo ele, o investidor busca uma “tríade primordial” antes de decidir onde alocar recursos: segurança, estabilidade e previsibilidade.

“Como falar em previsibilidade em uma pandemia que nunca imaginaríamos que aconteceria? Em guerras regionais que impactam a cadeia de insumos e suprimentos, que impactam a logística nacional e reorganizam dinâmicas políticas antigamente consolidadas?”, destacou o diretor.



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Sampaio participou do primeiro painel do 8º Brasília Summit, evento organizado pelo Lide e com parceria do Correio Braziliense, que teve como tema principal A Segurança Jurídica e o Desafio da Infraestrutura no Brasil.



Resistência a crises

Durante o evento, o diretor destacou que o Brasil possui instituições “fortes e estáveis” que permitem que situações atípicas ocorram, como impeachments e uma crise sanitária, por exemplo, sem trazer impactos relevantes para os contratos em vigência.

“Em períodos de véspera eleitoral, com ânimos mais agitados e exaltados, os programas dos leilões continuam acontecendo, justamente porque há esse processo muito bem desenhado e a confiança necessária”, destacou o diretor-executivo.

