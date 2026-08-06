Novo advogado de Vorcaro avalia estratégias com indiciamento iminente

O criminalista Daniel Bialski, novo advogado do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, está avaliando quais estratégias serão adotadas em relação ao caso do cliente. Ao Correio, o defensor confirmou, nesta quinta-feira (6/8), que assumiu a representação no processo.
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O executivo está detido no 19° Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha, em Brasília. "Fomos recentemente contratados pelo Daniel Vorcaro para atuar, juntamente, com o Dr. Sergio Leonardo e equipe, na defesa", disse Bialski.
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"Neste momento, ainda estamos estudando o inquérito e demais expedientes criminais instaurados para entender e escolher a melhor estratégia defensiva", completou o advogado. Ele assume a defesa após Vorcaro ter propostas de delação rejeitadas pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Vorcaro deve tentar novamente firmar um acordo de colaboração, de acordo com fontes ligadas ao caso.
A previsão é de que, nos próximos dias, o dono do Master seja indiciado no primeiro inquérito ligado a Operação Compliance Zero, que investiga a compra de títulos podres pelo Banco de Brasília (BRB).