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ELEIÇÕES 2026

PT-DF aciona MPE contra Valdemar por suposta propaganda antecipada

Partido alega que presidente do PL pediu votos para Flávio Bolsonaro durante convenção no DF antes do início do período legal de campanha e solicita investigação ao Ministério Público Eleitoral

PT-DF aciona MPE contra Valdemar por suposta propaganda antecipada - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)
PT-DF aciona MPE contra Valdemar por suposta propaganda antecipada - (crédito: Davi Pereira/CB/D.A Press)

O Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal (PT-DF) acionou o Ministério Público Eleitoral contra Valdemar Costa Neto, presidente do PL Nacional, por propaganda eleitoral antecipada. A denúncia foi encaminhada pelo diretório regional do partido nesta quinta-feira (06/8). 

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De acordo com a denúncia, Costa Neto fez propaganda eleitoral para Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, quando participou da convenção do PL no Distrito Federal e afirmou em seu discurso: “Na urna, não se esqueçam, 222, 223, 222, 223. Nós vamos ter duas senadoras preparadíssimas para chegar lá, junto com Flávio Bolsonaro. Quero agradecer a vocês. Nós contra eles!”.

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“O representado dirigiu aos eleitores uma orientação concreta sobre o comportamento esperado no momento da votação”, destaca o documento. A Lei nº 9.504/1997, que estabelece normas para as eleições, determina que a propaganda eleitoral só é permitida a partir do dia 16 de agosto. A convenção do PL mencionada na denúncia ocorreu no dia 2 de agosto.

“A realização de convenções partidárias antes dessa data não antecipa o início do período legal de propaganda. As convenções destinam-se à escolha de candidatos, à deliberação sobre coligações e à organização interna dos partidos. A autorização para realização da convenção não permite que o evento seja utilizado para a formulação de pedidos de voto destinados ao eleitorado”, diz o PT-DF.

Na denúncia, o Partido dos Trabalhadores pede a abertura das investigações do caso, bem como a preservação da integra das gravações da convenção do PL, além de vídeos do evento que tenham sido publicados nas redes sociais. 

A ação conta com as assinaturas do presidente do PT-DF, Guilherme Sigmaringa Seixas; da deputada federal e pré-candidata ao Senado Erika Kokay; do pré-candidato ao Governo do Distrito Federal Leandro Grass; e do pré-candidato a deputado federal Marivaldo de Castro Pereira.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Valdemar Costa Neto, mas não obteve retorno até a publicação da reportagem. O espaço segue aberto. 

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Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 06/08/2026 16:49
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