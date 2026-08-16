Saiba quem são os candidatos ao governo do Acre em 2026

Os seis pré-candidatos que despontam na corrida eleitoral pelo governo do Acre para as eleições de 2026 - (crédito: Montagem/ReproduçãoTSEeWikipédia)

Os eleitores do Acre se preparam para escolher o próximo governador do estado em outubro de 2026, em uma eleição que definirá o comando do Palácio Rio Branco pelos próximos quatro anos. Alguns nomes já despontam como pré-candidatos.

Conhecê-los é o primeiro passo para acompanhar o debate de propostas para áreas essenciais como saúde, educação e segurança. É importante ressaltar que a lista a seguir é baseada em articulações políticas e movimentações partidárias atuais, podendo sofrer alterações até o registro oficial.

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Possíveis candidatos ao governo do Acre

A lista abaixo está organizada em ordem alfabética e apresenta os pré-candidatos que já se movimentam para a disputa de 2026.

Alan Rick (Republicanos)

Atual senador da República, Alan Rick é o candidato do Republicanos ao Governo do Acre nas eleições de 2026. A candidatura ao Governo do Acre foi oficializada em convenção partidária realizada em 25 de julho de 2026. O candidato a vice será Ricardo Leite (Rico Leite) e o número para voto é o 10.

Dr. Luisinho (AGIR)

O Agir oficializou a candidatura de Francisco das Chagas Conceição da Silva, conhecido como Dr. Luisinho, ao Governo do Acre. A chapa tem Daniela Paiva como candidata a vice-governadora. O número do candidato na urna eletrônica é 36.

Jamyr Rosas (PSOL)

Representando o PSOL, Jamyr Rosas disputa o Governo do Acre com uma candidatura voltada ao campo da esquerda. O candidato concorre com o número 50.

Mailza Assis (PP)

Atual governadora do Acre, Mailza Assis busca a reeleição pelo Progressistas (PP). A candidatura foi homologada em convenção partidária realizada em 4 de agosto de 2026. a candidata a vice-governadora é a ex-deputada federal Jéssica Sales (MDB). O número da chapa é 11.

Thor Dantas (PSB)

Thor Dantas teve a candidatura ao Governo do Acre oficializada pelo PSB durante convenção partidária. A vice na chapa é Socorro Rodrigues (Podemos). O número para votação na urna eletrônica é 40.

Tião Bocalom (PSDB)

Tião Bocalom deixou o PL em março de 2026 e se filiou ao PSDB. Em 31 de julho, teve a candidatura ao Governo do Acre oficializada pelo partido. Seu candidato a vice é Sargento Adonis (PSDB). O número da chapa na urna eletrônica é 45.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.