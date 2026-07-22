Convenção oficializa apoio a Lula e define candidaturas no Amapá

Entre as principais lideranças confirmadas está o senador Randolfe Rodrigues, que buscará um novo mandato no Senado - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

As Federações Brasil da Esperança (PT, PV e PCdoB) e PSol/Rede, em conjunto com o PDT, promovem nesta quinta-feira (23/7) a convenção eleitoral que marcará a homologação das candidaturas para as eleições de outubro no Amapá. O encontro também oficializará o apoio das legendas à candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição, além das candidaturas do vice-governador Teles Júnior (PDT) e do senador Randolfe Rodrigues (PT).

A convenção está marcada para as 18h, na sede do Sindicato dos Urbanitários, localizada na Rua Rio Macacoari, nº 16, no bairro Trem, em Macapá. Durante o evento, os partidos definirão as chapas que disputarão os cargos proporcionais e majoritários no estado, conforme prevê o calendário eleitoral.



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Entre as principais lideranças confirmadas estão o senador Randolfe Rodrigues, que buscará um novo mandato no Senado, o vice-governador Teles Júnior, que integrará a chapa majoritária, o governador do Amapá, Clécio Luís (União Brasil), e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes (PDT). A expectativa é de que dirigentes partidários, pré-candidatos, filiados, representantes de movimentos sociais e apoiadores também participem da convenção.

As convenções partidárias são uma etapa obrigatória do processo eleitoral e têm a função de homologar oficialmente os candidatos, aprovar coligações e federações, além de definir as estratégias políticas para a campanha. Após essa fase, as legendas poderão solicitar o registro das candidaturas junto à Justiça Eleitoral dentro dos prazos estabelecidos.



O evento ocorre em meio à intensificação das articulações para a disputa eleitoral de 2026 no Amapá. A formalização do apoio a Lula reforça o alinhamento entre os partidos de esquerda e centro-esquerda no estado, enquanto a homologação das candidaturas consolida o grupo político que pretende manter protagonismo tanto na eleição presidencial quanto nas disputas locais.

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