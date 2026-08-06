Planalto não mudará rito diplomático apesar de votação no Senado dos EUA

Governo Lula deve manter os procedimentos diplomáticos previstos internacionalmente e não pretende acelerar a análise em razão das investidas da Casa Branca - (crédito: AFP)

Às vésperas da análise, pelo Senado dos Estados Unidos, da indicação do novo embaixador norte-americano em Brasília, o Palácio do Planalto não pretende acelerar a condução entre os dois países. Nas coxias do governo, prevalece a avaliação de que o processo seguirá o rito tradicional previsto pela Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, sem qualquer flexibilização em razão da pressão política exercida por Washington.

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Uma fonte do Planalto ouvida pelo Correio Braziliense afirmou que a tentativa dos Estados Unidos de vincular medidas envolvendo a representação brasileira em Washington ao processo de agrément do diplomata indicado para a embaixada em Brasília não mudará a postura do governo. Segundo ela, o Brasil manterá os procedimentos diplomáticos previstos internacionalmente e não pretende acelerar a análise em razão das investidas da Casa Branca.

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A posição reforça a leitura que ganhou força nas hostes palacianas desde o agravamento da crise. Na visão de interlocutores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a iniciativa de condicionar medidas envolvendo a embaixadora brasileira em Washington ao andamento do agrément do representante norte-americano rompe a lógica estabelecida pela Convenção de Viena, que prevê a condução desses procedimentos de forma autônoma e segundo protocolos diplomáticos.

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Como o Correio revelou, o entendimento no Planalto é que a pressão para abreviar a tramitação do agrément não altera o rito convencional seguido pelo Itamaraty. Reservadamente, auxiliares de Lula sustentam que flexibilizar esse procedimento abriria um precedente indesejado e reforçaria a percepção de que decisões de política externa podem ser influenciadas por pressões de natureza política.

Nos bastidores, integrantes do núcleo palaciano lembram ainda que a Convenção de Viena não estabelece prazo para a concessão do agrément e assegura ao país anfitrião a prerrogativa de aceitar ou não o nome indicado, sem a obrigação de apresentar justificativas.