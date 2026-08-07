O papel de Jorge Messias na mediação da tensão entre PF e STF

A avaliação no governo é de que a interlocução conduzida por Jorge Messias poderá contribuir para evitar o desgaste entre as instituições - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O advogado-Geral da União, Jorge Messias, entrou em campo para tentar reduzir a tensão entre o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), André Mendonça. Na quinta-feira (6/8), o ministro da Justiça, Wellington Silva, reuniu-se com os demais envolvidos para discutir o impasse provocado pela nota divulgada por superintendentes da corporação em defesa da autonomia e da "credibilidade" da PF na condução de investigações.

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O AGU pernambucano foi incumbido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de buscar uma saída negociada para a crise. Ao Correio, um auxiliar de André Mendonça afirmou que há disposição para a realização de um encontro entre o magistrado e Messias, embora a agenda ainda não tenha sido definida.

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A movimentação ocorre em meio ao esforço do Palácio do Planalto para reduzir atritos institucionais e evitar o agravamento da crise. A avaliação no governo é de que a interlocução conduzida por Jorge Messias poderá contribuir para reconstruir pontes entre a Polícia Federal e o Supremo, num momento em que Lula tem orientado auxiliares a buscar soluções políticas para temas que possam ampliar o desgaste entre as instituições.