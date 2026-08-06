Superintendentes da PF defendem atuação em meio a atrito com STF

Nota conjunta assinada pelos 27 superintendentes regionais rebate cobranças do STF e reforça a independência da corporação em investigações - (crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Em meio às divergências entre a Polícia Federal (PF) e o Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a condução de investigações, os responsáveis pelas 27 superintendências regionais da corporação divulgaram, nesta quinta-feira (6/8), uma nota conjunta em defesa da atuação institucional da PF.

O documento destaca o compromisso dos dirigentes com a Constituição, a legalidade e o Estado Democrático de Direito, além de afirmar que as apurações conduzidas pela instituição seguem critérios técnicos.

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A manifestação dos superintendentes ocorre após uma sequência de questionamentos envolvendo procedimentos adotados pela Polícia Federal no escândalo do INSS, que tramita no Supremo.

O conflito ganhou força depois que a corporação solicitou a abertura de novas frentes de investigação envolvendo Fábio Luís da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por suspeitas relacionadas a corrupção e tráfico de influência em contratos da Dataprev e do Ministério da Saúde.

Relator do caso no STF, o ministro André Mendonça passou a cobrar esclarecimentos sobre a condução das diligências e sobre a demora em algumas medidas investigativas. A Polícia Federal, por sua vez, sustenta que os procedimentos seguem critérios técnicos e rejeita a existência de irregularidades.

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O impasse também envolve restrições determinadas pelo gabinete do ministro em relação ao fluxo de informações da investigação entre delegados responsáveis pelo caso e seus superiores dentro da estrutura da PF. A corporação avalia que essas medidas podem afetar sua organização interna e chegou a recorrer à Advocacia-Geral da União (AGU) para analisar possíveis providências.

Na nota, os chefes regionais afirmam que a credibilidade da Polícia Federal está relacionada à independência de seus servidores e ao cumprimento das regras previstas no ordenamento jurídico.

"A credibilidade construída perante a sociedade brasileira decorre da atuação técnica e independente de seus servidores, orientada exclusivamente pelos fatos, pelas provas e pelos mecanismos de controle previstos no ordenamento jurídico. A atividade investigativa da Polícia Federal não se submete a interesses políticos, ideológicos ou pessoais, mas ao estrito cumprimento da lei", diz o texto.

Os dirigentes também afirmam que a instituição não deve ser submetida a disputas externas e reforçam confiança na direção-geral da Polícia Federal. Segundo eles, a atuação da corporação deve permanecer baseada em provas e nos instrumentos legais disponíveis.

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O documento ainda faz referência ao ambiente de críticas públicas envolvendo a PF. Para os superintendentes, manifestações e questionamentos fazem parte do funcionamento democrático, mas não podem comprometer a percepção da sociedade sobre a instituição.

A nota afirma que, embora o "debate público e as críticas legítimas são próprios da democracia", esse ambiente se torna prejudicial quando direcionado ao "enfraquecimento da credibilidade e da confiança" que a sociedade deposita nas instituições.

O posicionamento foi assinado pelos chefes das 27 superintendências estaduais da Polícia Federal.

O que diz o presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já havia se pronunciado sobre o suposto envolvimento do filho no caso em fevereiro deste ano, em entrevista ao portal UOL.

Na ocasião, o presidente afirmou que conversou com Fábio Luís da Silva após o nome do filho ser citado durante os trabalhos da CPMI do INSS. Segundo o presidente, ele chamou Lulinha para uma conversa no Palácio do Planalto e disse que caberia ao próprio filho esclarecer a situação.

"Só você sabe a verdade. Se você tiver alguma coisa, vai pagar o preço, mas se não tiver, se defenda"

Leia a íntegra da nota dos superintendentes

"Ao longo de seus 82 anos de história, a Polícia Federal consolidou-se como uma instituição de Estado

comprometida com a Constituição da República, a legalidade, a imparcialidade e a defesa do Estado Democrático de Direito.

A credibilidade construída perante a sociedade brasileira decorre da atuação técnica e independente de

seus servidores, orientada exclusivamente pelos fatos, pelas provas e pelos mecanismos de controle previstos no ordenamento jurídico. A atividade investigativa da Polícia Federal não se submete a interesses políticos, ideológicos ou pessoais, mas ao estrito cumprimento da lei.

Para o adequado exercício de sua missão constitucional, é indispensável a preservação da independência técnica das investigações e da autonomia administrativa necessária à gestão eficiente de seus recursos e prioridades institucionais.

Tais garantias existem em benefício da sociedade e da correta aplicação da lei.

O debate público e as críticas legítimas são próprios da democracia, mas não quando voltados ao enfraquecimento da credibilidade e da confiança que a sociedade deposita nas instituições republicanas.

Nesse contexto, os 27 Superintendentes Regionais da Polícia Federal vêm a público reafirmar sua confiança na Direção da Polícia Federal e seu compromisso com a defesa da Constituição, da democracia,

da legalidade e do interesse público, bem como com a preservação de uma Polícia Federal forte, técnica, independente e fiel à sua missão institucional.



ADRIANA ALBUQUERQUE

DE VASCONCELOS

Superintende Regional do estado

de Pernambuco

ALESSANDRO MACIEL

LOPES

Superintende Regional do estado

do Rio Grande do Sul

ALEXANDRE DE ANDRADE

SILVA

Superintende Regional do estado

do Pará

ALFREDO JOSÉ DE S.

JUNQUEIRA

Superintende Regional do

Distrito Federal

ALINE MARCHESINI PINTO

Superintende Regional do estado

de Sergipe

BRUNA RIZZATO BARBOSA

Superintende Regional do estado

de Alagoas

CARLOS HENRIQUE COTTA

DÂNGELO

Superintende Regional do estado

de Mato Grosso do Sul

CARLOS HENRIQUE

OLIVEIRA DE SOUSA

Superintende Regional do estado

da Paraíba

CARLOS ROCHA SANCHES

Superintende Regional do estado

do Acre

DANIELLE DE MENESES

OLIVEIRA MADY

Superintende Regional do estado

do Amazonas

EDSON GERALDO DE

SOUZA

Superintende Regional do estado

de Santa Catarina

FABIANA MARTINS

MACHADO

Superintende Regional do estado

de Rondônia

FÁBIO GALVÃO DA SILVA

RÊGO

Superintende Regional do estado

do Rio de Janeiro

FABRÍCIO FERNANDO

DIOGO BRAGA

Superintende Regional do estado

do Mato Grosso

FLÁVIO MÁRCIO

ALBERGARIA SILVA

Superintende Regional do estado

da Bahia

GUILHERME A. C. TORRES

NUNES

Superintende Regional do estado

do Maranhão

JOSÉ ANTONIO SIMÕES DE

OLIVEIRA FRANCO

Superintende Regional do estado

do Ceará

LARISSA FREITAS CARLOS

PERDIGÃO

Superintende Regional do estado

do Rio Grande do Norte

MARCELA RODRIGUES DE

SIQUEIRA VICENTE

Superintende Regional do estado

de Goiás

MÁRCIO MAGNO

CARVALHO XAVIER

Superintende Regional do estado

do Espírito Santo

MELISSA MAXIMINO

PASTOR

Superintende Regional do estado

do Piauí

MILTON RODRIGUES NEVES

Superintende Regional do estado

do Amapá

REGINALDO DONIZETTI

GALLAN BATISTA

Superintende Regional do estado

do Tocantins

RICHARD MURAD MACEDO

Superintende Regional do estado

de Minas Gerais

RIVALDO VENÂNCIO

Superintende Regional do estado

do Paraná

RODRIGO LUÍS SANFURGO

DE CARVALHO

Superintende Regional do estado

de São Paulo

RONALDO GUILHERME

CAMPOS

Superintende Regional do estado

de Roraima"

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