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Tensão diplomática

Senado dos EUA confirma Daniel Perez para embaixada no Brasil; posse depende do Planalto

Republicano não poderá assumir o posto em Brasília imediatamente. Para que a nomeação seja efetivada, o governo brasileiro precisa conceder o agrément

O pacote reuniu 74 indicações, entre elas representantes para 17 embaixadas, incluindo as do Brasil, com Perez - (crédito: Divulgação/Florida House of Representatives)
O pacote reuniu 74 indicações, entre elas representantes para 17 embaixadas, incluindo as do Brasil, com Perez - (crédito: Divulgação/Florida House of Representatives)

O Senado dos Estados Unidos aprovou, nesta sexta-feira (7/8), a indicação do político republicano Daniel Perez para chefiar a embaixada norte-americana no Brasil. A confirmação ocorreu em votação conjunta com outras nomeações do governo de Donald Trump para postos diplomáticos e cargos no Departamento de Estado.

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O pacote reuniu 74 indicações, entre elas representantes para 17 embaixadas, incluindo as do Brasil, Noruega, Austrália, Jamaica, Eslováquia, Camboja e Gâmbia. O bloco foi aprovado por 51 votos favoráveis e 47 contrários.

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A análise da indicação estava prevista para quinta-feira (6), mas acabou adiada em razão de um impasse no Senado norte-americano sobre a definição da pauta antes do início do recesso parlamentar de cinco semanas.

Apesar do aval do Senado, Daniel Perez não poderá assumir o posto em Brasília imediatamente. Para que a nomeação seja efetivada, o governo brasileiro, por ser o país anfitrião da missão diplomática, precisa conceder o agrément, a autorização formal prevista nas normas diplomáticas internacionais que confirma a aceitação do indicado como embaixador.

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Armando Holanda

Jornalista formado pela Universidade Católica de Pernambuco. Já passou pelas redações da Folha de Pernambuco, Diario de Pernambuco, SputnikNews Brasil e América Latina, além de passagens por grandes portais de notícias, a exemplo do Metrópoles. Vencedor d

Por Armando Holanda
postado em 07/08/2026 15:36 / atualizado em 07/08/2026 15:37
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