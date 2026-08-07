Senado dos EUA confirma Daniel Perez para embaixada no Brasil; posse depende do Planalto

O pacote reuniu 74 indicações, entre elas representantes para 17 embaixadas, incluindo as do Brasil, com Perez - (crédito: Divulgação/Florida House of Representatives)

O Senado dos Estados Unidos aprovou, nesta sexta-feira (7/8), a indicação do político republicano Daniel Perez para chefiar a embaixada norte-americana no Brasil. A confirmação ocorreu em votação conjunta com outras nomeações do governo de Donald Trump para postos diplomáticos e cargos no Departamento de Estado.

O pacote reuniu 74 indicações, entre elas representantes para 17 embaixadas, incluindo as do Brasil, Noruega, Austrália, Jamaica, Eslováquia, Camboja e Gâmbia. O bloco foi aprovado por 51 votos favoráveis e 47 contrários.

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A análise da indicação estava prevista para quinta-feira (6), mas acabou adiada em razão de um impasse no Senado norte-americano sobre a definição da pauta antes do início do recesso parlamentar de cinco semanas.

Apesar do aval do Senado, Daniel Perez não poderá assumir o posto em Brasília imediatamente. Para que a nomeação seja efetivada, o governo brasileiro, por ser o país anfitrião da missão diplomática, precisa conceder o agrément, a autorização formal prevista nas normas diplomáticas internacionais que confirma a aceitação do indicado como embaixador.