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Aliados esperam que encontro de Lula e Alcolumbre destrave PEC 6x1

Sinalização favorável do presidente do Senado pode abrir caminho, mas governo terá que administrar divergências entre os parlamentares, especialmente pelo impacto da medida em setores econômicos

Lula e Alcolumbre conversaram na noite de terça-feira (4/8), na casa do ministro do STF Alexandre de Moraes - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Lula e Alcolumbre conversaram na noite de terça-feira (4/8), na casa do ministro do STF Alexandre de Moraes - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliam que o encontro do chefe do Executivo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pode ajudar a destravar, nesta semana, as discussões no Congresso sobre o fim da escala de trabalho 6x1.

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A expectativa é de que a conversa entre os dois, prevista no contexto das articulações políticas do Palácio do Planalto com o Congresso, contribua para dar andamento à proposta que reduz a jornada de trabalho e altera o modelo que permite seis dias consecutivos de atividade para apenas um de descanso.
O tema ganhou força nas últimas semanas e passou a integrar as cobranças de setores da base governista e de movimentos sociais, que defendem uma mudança nas regras de jornada. A avaliação entre aliados é de que a posição de Alcolumbre será determinante para definir o ritmo de tramitação da matéria no Senado.
A pauta ocorre em meio ao esforço concentrado dos senadores, que retomam uma agenda de votações nesta semana. A expectativa é de que o encontro entre Lula e Alcolumbre sirva para alinhar prioridades e reduzir resistências à discussão da proposta.

Pressão

No Planalto, a avaliação é de que uma eventual sinalização de Alcolumbre favorável ao avanço da matéria pode abrir caminho para que o Senado dê sequência à discussão do fim da 6x1. O governo, porém, precisa administrar as diferentes posições entre os parlamentares, sobretudo diante do impacto da mudança sobre empresas e setores econômicos.
A articulação também ocorre em um momento de maior pressão política pela redução da jornada. Defensores da proposta argumentam que a escala 6x1 impõe uma rotina excessiva aos trabalhadores e dificulta o acesso ao descanso, ao lazer e à convivência familiar.
A expectativa dos aliados de Lula, portanto, é de que a conversa com Alcolumbre ajude a transformar a defesa política do fim da 6x1 em uma pauta concreta de votação no Congresso.

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Alícia Bernardes

Alícia Bernardes é graduanda de Jornalismo e Comércio Exterior pela UDF. Integrante da Women Inside Trade (WIT), iniciativa que promove a participação feminina no comércio internacional, já estagiou no Poder360, atuando na produção das newsletters do jorn

Por Alícia Bernardes
postado em 07/08/2026 17:48
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