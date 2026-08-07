Aliados esperam que encontro de Lula e Alcolumbre destrave PEC 6x1

Lula e Alcolumbre conversaram na noite de terça-feira (4/8), na casa do ministro do STF Alexandre de Moraes - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avaliam que o encontro do chefe do Executivo com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), pode ajudar a destravar, nesta semana, as discussões no Congresso sobre o fim da escala de trabalho 6x1.

A expectativa é de que a conversa entre os dois, prevista no contexto das articulações políticas do Palácio do Planalto com o Congresso, contribua para dar andamento à proposta que reduz a jornada de trabalho e altera o modelo que permite seis dias consecutivos de atividade para apenas um de descanso.

O tema ganhou força nas últimas semanas e passou a integrar as cobranças de setores da base governista e de movimentos sociais, que defendem uma mudança nas regras de jornada. A avaliação entre aliados é de que a posição de Alcolumbre será determinante para definir o ritmo de tramitação da matéria no Senado.

A pauta ocorre em meio ao esforço concentrado dos senadores, que retomam uma agenda de votações nesta semana. A expectativa é de que o encontro entre Lula e Alcolumbre sirva para alinhar prioridades e reduzir resistências à discussão da proposta.

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Pressão

No Planalto, a avaliação é de que uma eventual sinalização de Alcolumbre favorável ao avanço da matéria pode abrir caminho para que o Senado dê sequência à discussão do fim da 6x1. O governo, porém, precisa administrar as diferentes posições entre os parlamentares, sobretudo diante do impacto da mudança sobre empresas e setores econômicos.

A articulação também ocorre em um momento de maior pressão política pela redução da jornada. Defensores da proposta argumentam que a escala 6x1 impõe uma rotina excessiva aos trabalhadores e dificulta o acesso ao descanso, ao lazer e à convivência familiar.

A expectativa dos aliados de Lula, portanto, é de que a conversa com Alcolumbre ajude a transformar a defesa política do fim da 6x1 em uma pauta concreta de votação no Congresso.

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