Lula e Alcolumbre se encontram na casa de Moraes para "selar as pazes"

Segundo relatos feitos ao Correio, o encontro teve como principal objetivo aproximar os chefes do Executivo e do Legislativo - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se reuniram na noite de terça-feira (4/8), na residência do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em Brasília.

Segundo relatos feitos ao Correio, o encontro teve como principal objetivo “selar as pazes” entre os chefes do Executivo e do Legislativo, após desgastes na relação entre ambos. Também participou da reunião o ministro do STF Cristiano Zanin.

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A aproximação ocorre meses depois de um dos momentos de maior tensão entre o Palácio do Planalto e o comando do Senado: a rejeição, pelos senadores, da indicação do então advogado-geral da União, Jorge Messias, para uma vaga no Supremo.

O episódio foi considerado uma das maiores derrotas políticas do governo Lula neste mandato e expôs o enfraquecimento da articulação entre o Executivo e a cúpula do Congresso.

Nas coxias, a avaliação é de que o jantar serviu para restabelecer a interlocução entre Lula e Alcolumbre. Fontes afirmam que os dois buscaram superar os atritos acumulados desde a votação que barrou Messias e abrir um novo canal de diálogo para as pautas de interesse do governo no Senado.