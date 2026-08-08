Lula declara patrimônio 35,67% menor do que em 2022

Neste sábado (8/8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protocolou o registro de candidatura para a reeleição ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nas informações prestadas, Lula indicou o atual patrimônio, um montante de R$ 4,77 milhões. O valor foi 35,67% menor do que os R$ 7,42 milhões declarados em 2022.

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Entre os bens declarados, Lula apontou aplicações financeiras, apartamentos e terrenos. O presidente tem uma casa em construção no valor de R$ 246.918, um terreno no valor de R$ 265 mil e 50% de um apartamento, correspondente a R$ 94.571. Os valores permanecem os mesmos dos imóveis declarados em 2022. Todos são localizados em São Bernardo do Campo (SP).

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Lula também declarou um automóvel Chevrolet, avaliado em R$ 50 mil. Em 2022, além de um veículo declarado por R$ 48 mil, o presidente também havia registrado outro, no valor de R$ 85 mil, que não aparece na declaração deste ano.

A principal mudança entre 2022 e 2026 está nas aplicações em planos de previdência Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL). Em 2022, Lula tinha R$ 5,5 milhões aplicados nesses fundos. Em 2026, o valor caiu para R$ 3,3 milhões.

*Com informações da Agência Estado