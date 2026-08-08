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ELEIÇÕES 2026

Lula declara patrimônio 35,67% menor do que em 2022

Patrimônio de Luiz Inácio Lula da Silva foi registrado neste sábado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

Entre os bens declarados, Lula apontou aplicações financeiras, apartamentos e terrenos - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert )
Entre os bens declarados, Lula apontou aplicações financeiras, apartamentos e terrenos - (crédito: Foto: Ricardo Stuckert )

Neste sábado (8/8), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protocolou o registro de candidatura para a reeleição ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nas informações prestadas, Lula indicou o atual patrimônio, um montante de R$ 4,77 milhões. O valor foi 35,67% menor do que os R$ 7,42 milhões declarados em 2022.

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Entre os bens declarados, Lula apontou aplicações financeiras, apartamentos e terrenos. O presidente tem uma casa em construção no valor de R$ 246.918, um terreno no valor de R$ 265 mil e 50% de um apartamento, correspondente a R$ 94.571. Os valores permanecem os mesmos dos imóveis declarados em 2022. Todos são localizados em São Bernardo do Campo (SP).

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Lula também declarou um automóvel Chevrolet, avaliado em R$ 50 mil. Em 2022, além de um veículo declarado por R$ 48 mil, o presidente também havia registrado outro, no valor de R$ 85 mil, que não aparece na declaração deste ano.

A principal mudança entre 2022 e 2026 está nas aplicações em planos de previdência Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL). Em 2022, Lula tinha R$ 5,5 milhões aplicados nesses fundos. Em 2026, o valor caiu para R$ 3,3 milhões.

*Com informações da Agência Estado

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Ronayre Nunes

Subeditor

Subeditor do site do jornal Correio Braziliense. Formado em "Comunicação Social - Jornalismo" pela Faculdade de Comunicação (FAC) da Universidade de Brasília (UnB). Entusiasta de automobilismo, séries e entretenimento.

Por Ronayre Nunes
postado em 08/08/2026 16:53 / atualizado em 08/08/2026 17:03
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