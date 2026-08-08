Plano de governo de Lula prevê defesa da soberania e revisão de emendas

O Partido dos Trabalhadores publicou o plano de governo prometido em caso de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice, Geraldo Alckmin. No documento, Lula promete atuar na defesa da soberania, reforçar o arcabouço fiscal e toca em temas polêmicos, como a regulamentação das redes sociais, revisão do sistema de emendas parlamentares e democratização do orçamento público.
O documento é intitulado ‘Diretrizes para o programa de transformação do Brasil: um país soberano, democrático, desenvolvido, sustentável e criativo’ e tem como foco mirar em um país “soberano, democrático, desenvolvido, sustentável e criativo”. O plano de governo aponta que as emendas parlamentares somaram R$ 56 bilhões em 2026, alteraram as relações entre o governo e o Congresso e reduziram a eficiência no uso do dinheiro público.
A proposta é implantar um orçamento participativo. A defesa da soberania é um eixo central do programa, em meio a taxações e tensão nas relações diplomáticas com os Estados Unidos e países vizinhos, como Argentina e Paraguai. A promessa é de reforço na área militar, geopolítica, científica, tecnológica, digital, energética, mineral, ambiental, cultural, econômica e financeira, assim como reforço da indústria e desenvolvimento tecnológico.
O PT informou que essa é a primeira versão do programa e a coligação ainda poderá fazer adendos ao texto. São destacados 13 eixos, apontando como prioridades a defesa da democracia e da soberania, a modernização do Estado, o combate às desigualdades (regionais, sociais, raciais, de gênero), a segurança pública, a defesa da vida das mulheres, a proteção à vida e ao bem-estar animal, e uma economia que siga forte e equilibrada para ampliar salto de qualidade em educação, saúde, infraestrutura.
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Por Renato Souza
postado em 08/08/2026 10:37 / atualizado em 08/08/2026 10:40