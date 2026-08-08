InícioPolítica
TARIFAÇO

Lula chama Trump de "amigo" e reafirma envio de dados sobre desmatamento

Ação visa responder alegações de que o Brasil seria sobretaxado por ser conivente ao desmatamento. Lula falou em ato do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, em Taboão da Serra (SP)

Lula participou de ato em celebração aos 30 anos do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)
Lula participou de ato em celebração aos 30 anos do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou neste sábado (8/8) o envio de dados que apontam redução no desmatamento no Brasil para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o objetivo de responder alegações de que exportações brasileiras aos EUA seriam sobretaxadas sob a justificativa de que o Executivo Federal seria conivente a cortes e queimadas de área verde. "Faço questão de mandar a fotografia com o numeros (de redução do desmatamento) a Trump porque um dos motivos do tarifaço contra o Brasil é o de que não cuidávamos do desmatamento", afirmou Lula.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

As informações comentadas por ele tratam-se de dados divulgados ontem (7/8), pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), que mostram redução no desmatamentos nos biomas Amazônia, Cerrado, Pampas, Caatinga e Mata Atlântica.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

"Quero preparar números e mandar para o amigo Trump para ele saber que quem informou a ele não informou sobre a verade", justificou Lula. Ao afirmar que o presidente dos EUA não teria tido acesso à verdade sobre o desmatamento no Brasil, Lula atacou indiretamente o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio.

Nesta sexta-feira (7), o líder brasileiro citou nominalmente Rubio para chamá-lo de "bolsonarista" e dizer que ele "odeia o Brasil e a América Latina". "Eu disse a (Donald) Trump (presidente dos Estados Unidos) que esse moço (Rubio) odeia o Brasil, odeia Cuba, odeia a Colômbia, ele odeia a América Latina", disse.

Quedas no desmatamento

As informações mostram quedas — entre 2024 e 2025 — no desmatamento de biomas como a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e o Pantanal. 

No índice Prodes, feito calculado um vez por ano pelo Inpe via monitorização espacial, as taxas são: 

  • Caatinga: - 34,3%
  • Cerrado: - 11,5%
  • Pantanal: - 65,4%
  • Amazônia: - 15,8%
  • Mata Atlântica: - 15,32% 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Francisco Artur de Lima

Repórter

Jornalista soteropolitano em Brasília, com experiência nos jornais O Estado de S.Paulo e A Tarde. Hoje, integro a equipe de Política, Economia e Brasil do Correio

Por Francisco Artur de Lima
postado em 08/08/2026 16:34
SIGA
x