Marina critica Tarcísio por tarifaço: "Colocou o chapéu de Trump"

Marina Silva (Rede) critica a posição de Tarcísio de Freitas sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil - (crédito: Ed Alves/CB/D.A.Press)

A candidata ao Senado por São Paulo, Marina Silva (Rede) criticou neste domingo (9/8) a posição do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) sobre o tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil.

Segundo ela, Tarcísio não tentou solucionar o problema e resolveu "colocar o boné" do presidente dos EUA, Donald Trump. As declarações foram feitas na chegada ao debate da Band, que teria a presença de Tarcísio e do candidato do PT, Fernando Haddad.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia Mais

"Nós acabamos de sofrer um tarifaço em que, só do Estado de São Paulo, vai ser subtraído cerca de US$ 4 bilhões da economia, prejudicando a agricultura, indústria, comércio e empregos", disse Marina.

A candidata afirmou que, ao ser questionado sobre o que faria para ajudar a resolver o problema, o governador teria dito que o assunto "não era um problema dele".

"Espero que o povo de São Paulo, a partir do ano que vem, possa transferir esse problema para o Haddad", complementou Marina.

Ela concluiu a crítica ao governador: "Porque, quem diz que uma coisa dessa, 'não é problema dele', coloca o chapéu do Trump e se recusa a colocar o chapéu do Estado de São Paulo, alguma coisa está muito errada".

Com informações da Agência Estado

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.