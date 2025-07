Após tarifaço, Tarcísio se reúne com embaixada dos EUA e defende diálogo

Em meio à crise diplomática gerada pela tarifa de 50% imposta por Donald Trump sobre produtos brasileiros, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se reuniu nesta sexta-feira (11/7), em Brasília, com o encarregado de negócios da Embaixada dos EUA, Gabriel Escobar, para discutir os impactos da medida na economia paulista e no agronegócio. A informação foi divulgada nas redes sociais do governador.

Apesar de as consequências econômicas resultarem da ação do presidente norte-americano, Tarcísio voltou a responsabilizar o governo brasileiro. “Conversamos sobre as consequências da tarifa para a indústria e agro brasileiro e também o reflexo disso para as empresas americanas”, afirmou Tarcísio em publicação no Instagram.

"Vamos abrir diálogo com as empresas paulistas, lastreado em dados e argumentos consolidados, para buscar soluções efetivas. É preciso negociar. Narrativas não resolverão o problema. A responsabilidade é de quem governa", emendou.

Tarcísio sinalizou que buscará diálogo não apenas com o corpo diplomático dos EUA, mas também com empresas norte-americanas instaladas em São Paulo, que também podem ser afetadas por eventuais contramedidas comerciais. A proposta é construir uma agenda de negociação pautada em dados concretos e previsibilidade regulatória.

“Negociar com racionalidade, sem embarcar em polarizações ideológicas, pode ser o caminho mais eficaz para preservar o ambiente de negócios e proteger empregos”, disse uma fonte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do estado.

O posicionamento do governador ganha se destaca em um cenário de troca de acusações e discursos acalorados, especialmente após o ex-presidente Donald Trump associar diretamente a nova tarifa de importação à atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) e aos processos contra Jair Bolsonaro (PL), aliado político de Tarcísio.

