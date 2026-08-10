Michelle Bolsonaro fecha apoio do Podemos-DF para candidatura ao Senado

A ex-primeira-dama e pré-candidata ao Senado, Michelle Bolsonaro (PL-DF), fechou um acordo com o Podemos-DF para o apoio à candidatura. As negociações entre Michelle e o partido foram mediadas pela governadora do DF, Celina Leão (PP), e pela senadora Damares Alves, do Republicanos.

O movimento mexe com a campanha anteriormente anunciada pelo Podemos, já que Cristian Viana, presidente estadual da legenda, será candidato a segundo suplente de Michelle, de acordo com fontes ligadas à ex-primeira-dama ouvidas pelo Correio. No entanto, antes de oficializar o apoio à campanha de Michelle, Viana já havia sido anunciado como candidato ao Senado pelo partido em 1º de agosto.

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“Apresento meu nome não como busca pessoal de espaço, mas como proposta de trabalho coletivo: quero representar o Distrito Federal com responsabilidade e diálogo", afirmou Cristian, durante o lançamento da candidatura.

A ação do Podemos ainda reflete as rusgas entre Michelle Bolsonaro e o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), já que nacionalmente a decisão da legenda foi declarar neutralidade e não participar da campanha do primogênito de Jair. Até o momento, a aposta dos partidos Republicanos, PL, Progressistas e Podemos, para chapa majoritária, é nas candidaturas de Celina Leão ao GDF e Michelle Bolsonaro e Bia Kicis ao Senado.

