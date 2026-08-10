Hugo Motta anuncia apoio à reeleição de Lula na Paraíba

A declaração mostra, segundo interlocutores, a aproximação entre Motta e o Planalto em um momento em que Lula busca ampliar sua base política para a disputa de 2026 - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A. Press)

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), anunciou nesta segunda-feira (10/8) que apoiará a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à reeleição em 2026. A manifestação ocorre após o Republicanos definir, em âmbito nacional, posição de neutralidade na disputa presidencial e liberar seus diretórios estaduais e filiados para escolherem os candidatos que pretendem apoiar.

Segundo Motta, a decisão do partido era aguardada por ele antes de tornar pública sua posição. Com a neutralidade definida pela legenda, o deputado afirmou que o grupo político na Paraíba deverá caminhar ao lado do petista na próxima eleição presidencial.

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“A tendência nossa aqui na Paraíba, isso já havia sido dito antes, é que caminhemos com o presidente Lula, nós iremos declarar esse apoio ao presidente porque é o presidente que converge com aquilo que pensamos ser o melhor para o país”, declarou à imprensa.

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“Eu estava aguardando a posição do partido para que pudesse trazer a público a nossa posição, e a nossa posição está sendo, aqui, revelada em primeira mão, de apoio ao presidente Lula em seu projeto de reeleição”, afirmou.

A declaração mostra, segundo interlocutores, a aproximação entre Motta e o Palácio do Planalto em um momento em que Lula busca ampliar sua base política para a disputa de 2026. À frente da Câmara, o deputado paraibano tem mantido interlocução frequente com o governo e ocupa posição estratégica nas negociações envolvendo a pauta do Congresso.