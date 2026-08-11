O aceno de Alcolumbre em favor de Lula no Rio de Janeiro

Mesmo distantes, o presidente do Congresso Nacional e senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP) teria atuado em favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do Rio de Janeiro.
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Segundo interlocutores de Alcolumbre, ele participou diretamente das articulações que levaram a federação União Progressista, formada por União Brasil e PP, a adotar uma posição de neutralidade na disputa fluminense.
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A expectativa, até então, era de que a federação apoiasse o filho “01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), no estado considerado o berço do bolsonarismo. Além desse movimento, no Palácio do Planalto perpassa um anseio para que Alcolumbre declare apoio público à reeleição do petista.
Retomada de diálogo
O presidente Lula e Alcolumbre se reuniram na noite de terça-feira (4), na residência do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em Brasília.
Segundo relatos feitos ao Correio, o encontro teve como principal objetivo “selar as pazes” entre os chefes do Executivo e do Legislativo, após desgastes na relação entre ambos. Também participou da reunião o ministro do STF Cristiano Zanin.