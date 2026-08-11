MDB anuncia empresário do agro e vice-prefeito para disputar o Senado em MG

Gabriel Azevedo (MDB) em sabatina na Faculdade Milton Campos, nesta terça-feira (11/8) - (crédito: Giovanna de Souza/EM/D.A. Press)

O MDB anunciou, nesta terça-feira (11/8), os nomes do vice-prefeito de Muriaé, da Zona da Mata, Manoel Carvalho, e o empresário do agronegócio Paulo Roberto, de Capinópolis, do Triângulo Mineiro, como os candidatos do partido às duas vagas de Minas Gerais no Senado Federal.

A definição será formalizada pela Direção Executiva Estadual do partido em reunião nesta quinta-feira (13/8), em que haverá a deliberação da composição das candidaturas e suas respectivas suplências.

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A suplência de Manoel será formada por Kelvin Faria, de Caxambu, no Sul de Minas, e por Ivanise Castro, vereadora de Dionísio, no Vale do Rio Doce. Já a suplência de Paulo Roberto será composta pelo empresário, gestor público e liderança do movimento negro em Belo Horizonte, Arcanjo Pimenta, além da ex-prefeita de Formoso, no Norte de Minas, Nena Marquese.

Com as candidaturas ao Senado, os nomes completam a chapa do MDB que contam com Gabriel Azevedo, candidato ao governo de Minas Gerais, e com Maria Helena, vereadora de Montes Claros e candidata a vice-governadora.

O MDB justifica que sua composição de chapa foi feita a partir da avaliação de lideranças em diferentes regiões de Minas, com a consideração de atuação pública, experiência, inserção regional e compromisso partidário. Com isso, a chapa tem lideranças vinculadas à regiões Central, Metropolitana, Norte, Noroeste, Rio Doce, Sul, Triângulo e Zona da Mata.

“Minas Gerais são várias. Nenhuma chapa de oito pessoas consegue representar sozinha toda a diversidade de 853 municípios. Fizemos um esforço verdadeiro para atravessar o território, ouvir o partido e reunir pessoas que conhecem Minas Gerais a partir de realidades diferentes. É uma chapa da capital e do interior, das Minas e das Gerais”, afirma Gabriel Azevedo.